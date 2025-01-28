彌敦道地舖一成空置　至少11短租舖　利市封店：人流比往年少三成

由尖沙咀至太子站的彌敦道，記者今年年初巡視這條約3.3公里的繁忙大道，點算兩旁有約630間地舖，發現當中59間為吉舖、11間屬短租舖，比例約5比1，另有5間宣傳預告將結業，即佔總數約一成。



在每年年底，不難發現總會有一兩間紅噹噹的利市封店，以短租形式開業；在彌敦道的吉舖中，就有至少兩間。其中一間十多年來在該區都以短租形式經營的利市封店，店員說今年生意未如理想，人流較以往少至少三成，而且顧客不再疏爽，「以前幾百幾百（元）買，今年幾十幾十（元）買！」另一間售賣運動產品的短租舖亦指店舖生意慘淡，開舖三個月虧損「6位數」，預計終將蝕本離場。



栢麗購物大道變吉舖大道 五分一無營業

彌敦道是香港人流最多街道之一，但近年經濟低迷，不少商舖離場。記者月初巡視整條彌敦道，發現超過630個地舖中，有59間是吉舖，不少地舖的鐵閘都貼滿「旺舖招租」的告示以及歌手海報。

曾吸引不少旅客聚集的栢麗購物大道更是重災區，近70個舖位中，有15間都在招租或空置，即約每5間店舖就有一間沒有營業。

彌敦道還有5間店舖張貼出「結業清貨」、「租約期滿」等告示，主要為服裝店和藥店。部分店舖更推出5折、開倉價等優惠，但顧客罕至。

近兩年經濟不景氣，不少商戶選擇短租店舖，降低營商成本。今年彌敦道共有11間短租舖，與吉舖的比例達約5比1。

買利市封客改買較平貨品 店員：不少人北上或淘寶辦年貨

尖沙咀其中一間短租店為利市封專門店，已連續十幾年在該區營運短租舖，這次則由去年11月租至今年2月。該店店員表示，留意到今年店舖的人流比以往少約三成，當中又有很多是「齋睇唔買」的旅客。

她認為今年港人比以往謹慎消費，形容以往不少人會買多包100元以上的利市封，今年的顧客則主要買50至80元，且每次只買一兩包，「以前幾百幾百買，今年幾十幾十買」，預計生意或不及往年。她猜測原因是不少人北上或淘寶辦年貨有關，「好多人係上面一次過買……無辦法，人哋平過你香港好多。」

賣運動產品的短租舖店員Ken指，開店三個月以來，人流一直冷清。（梁鵬威攝）

運動品店短租彌敦道舖三個月已蝕「6位數」：你知經濟有幾差

另一售賣運動產品的短租舖店員Ken指，他與拍檔數年前曾在荔枝角開過短租舖，售賣口罩和運動用品，指當時盈利不錯，故打算再次開舖。他留意到近年經濟環境不景，為減低經營成本，選擇在彌敦道短租一個700平方呎的地舖，從11月營運至2月，試試市場水溫。租金方面，Ken指業主原本開價月租8萬元，經過他們還價，最後成功以約5萬元租下。

Ken指，開店三個月以來，人流一直冷清，「每日下午到收舖都坐係到拍蚊。」至今店舖已虧損「6位數」，預計終將虧本收場。

他指近年經濟環境差，不少港人消費比以往謹慎，「我同啲客講你加多一百蚊，就可以有多對襪有多件衫有多樣產品……全部都唔買，咁你就知經濟有幾差。」問及未來還會否租短租舖，他則指需再觀望經濟環境。

地理代理：深圳居民一簽多行已增長租戶 吉舖少於去年

今年初彌敦道共有59間吉舖及11間短租舖，利嘉閣高級營業董事鄭得明指，比2023年共有75間吉舖和20間短租舖，分別比今年少約21%及45%。

他解釋，2023年舖市氣氛差，較少人租舖，業主為增加現金流，寧願以低價租給短租戶。及至2024年，港府開放深圳居民一簽多行，多了商戶願意租舖；加上尖沙咀為旅遊區，業主對市場信心增加，便首選長租戶，租金亦比2023年上升超過一成，一個位於尖沙咀的450至600平方呎短租舖，租金約為7至8萬。「一個自由行客消費大概4,000到8,000元，如果多啲人落嚟，個市一定係愈嚟愈好。」

鄭得明認為，不少本地消費者現時習慣使用淘寶、拼多多等網購平台，本地零售商面對強大競爭對手。（受訪者提供）

不少人淘寶、拼多多購物 短租舖難經營

為何經濟好轉，短租戶生意卻無增長？鄭得明認為，不少本地消費者現時習慣使用淘寶、拼多多等網購平台，本地零售因此受打擊。「以利市封為例，你喺網上買可以自己訂製，價錢又平，當然會選擇網購。」他又指，自一簽多行落實後，舖市交投雖有增長，但都以飲食業為主，零售業相對謹慎。

他預計隨舖市好轉，加上網購熱潮持續，短租舖數目會愈來愈少。他建議本地零售業把握一簽多行優勢，提高商品獨特性，「引入多啲内地冇嘅」，從而吸引旅客。