皇后大道中TOPSHOP舊址結束短租生涯　市傳獲零售商100萬承租

核心區單邊巨舖終於擺脫短租生涯。泛海國際（0129）或相關人士持有的中環泛海大廈基座近2萬呎巨舖，即早年由TOPSHOP租用的旗艦店舊址，疫情至今一直短租，不過有代理消息指出，該舖位最新以每月約100萬元租出予一家零售商，是次租金水平較高峰低接近7成。



早前意向月租200萬

上述舖位為皇后大道中59至65號泛海大廈地舖及1樓，位於皇后大道中與砵甸戶街交界，總樓面約19,075平方呎。市傳由一家零售商租用，每月租金接近100萬元，成交呎租約50餘元。據悉，該舖位早前每月叫租高達200萬元。

皇后大道中59至65號泛海大廈地舖及1樓。（2024年8月攝/蔡偉南攝）

翻查資料，該舖位在過去疫情至今期間一直短租，如最近期在4月份，該巨舖由瑞士高檔護膚品牌La Prairie短租約一個月，市傳短租租金約50萬元水平，呎租約26元。當時該舖位營運期間，舖位外牆換上藍色主調。

2013年由TOPSHOP 300萬租用

翻查過往租務資料，上述舖位由英國時裝品牌TOPSHOP於2013年起租用，為香港首間店舖，當時月租為300萬元。及後在2017年續約時，月租降至約150萬元。而在2020年8月份，TOPSHOP宣布結業撤出香港，而位於皇后大道中泛海大廈的旗艦店也在2020年10月因租約期滿結業。

據了解，該巨舖自TOPSHOP遷走後，一直未有長租租戶進駐，近年一直只作短租用途。

↓昔日TOPSHOP租用及近年交吉情況↓