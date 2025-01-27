一屍三命｜懷孕24周孕婦急送院　誕死胎後搶救不治　再揭有葡萄胎

醫管局今日（27日)公布的去年第三季《風險通報》，有一宗院內分娩死亡事故，指一名懷疑24周、無做產前檢查孕婦因情況危急送入急症室，其後確認男胎已在宮內死亡並分娩出死胎，期間孕婦心臟停頓搶救不治，死因診斷為有大面積肺栓塞，懷有雙胎，包括「葡萄胎」及在宮內死亡的男胎。醫管局認為院方已為病人提供適切治療。



醫院管理局今日（30日）發布最新一期的《風險通報》季刊。（資料圖片）

孕婦無做產前檢查 心跳過快及高血壓入院急救 胎兒確認宮內死亡

醫管局《風險通報》公布一宗院內分娩死亡事故，指一名懷疑24周的孕婦，無做產前檢查，送入急症室時情況危殆，出現心跳過快及高血壓情況，醫院隨即為其急救，並診斷有妊娠毒血症（preeclampsia）及陰道出血。

孕婦在分娩室時，胎兒被確認宮內死亡（IUD），醫生為其進行正常陰道分娩，並誕下已無生命跡象的胎兒，因當時有胎盤脫落，故醫生又在手術室內為其做人工殘留胎盤手術。

孕婦手術時心跳驟停 超聲波顯示右心室有大型腫瘤

手術過程中，該名孕婦心跳驟停，心臟超聲波顯示其右心室有大型腫瘤，醫生隨即做溶解血栓治療，但最終搶救無效。孕婦死因診斷為有大範圍肺栓塞，屬雙胎妊娠，包括「葡萄胎」及誕下的死胎。

《風險通報》認為，個案中醫護已為患者適時提供適切治療。由於屬孕產婦死亡個案，故按機制須在風險通報中披露。

按圖即睇葡萄胎特徵：

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「葡萄胎」為一種畸胎 確實起因未明

甚麼是「葡萄胎」？2020年TVB熱播的《那些我愛過的人》，劇情講述由陳自瑤飾演的女強人錢莉媛（Sabrina）意外懷孕，進行產檢後發現懷上葡萄胎，需要進行吸宮手術以終止懷孕。

婦科專科醫生靳嘉仁解釋，葡萄胎是畸胎的一種，可分為「全葡萄胎」和「部分葡萄胎」，前者只有胎盤組織，後者在胎盤組織以外，還存有部分胎兒組織。他表示葡萄胎因受孕過程出現問題，如受精過程有多於一條精子，至今沒有確實的起因，但有指是與懷孕年紀大、家族遺傳及血型有關。

在《那些我愛過的人》中，陳自瑤飾演的女強人錢莉媛（Sabrina）意外懷孕，進行產檢後發現懷上葡萄胎，崩潰痛哭。（TVB劇集截圖）

靳醫生指，若孕婦有「作小產」跡象，抽取組織化驗後被斷定為葡萄胎，需要進行清宮手術，終止懷孕，並進行適切跟進。他續指，若婦女曾經懷上葡萄胎，一般建議一年後才再次懷孕；，曾經懷有葡萄胎的婦人，再度懷孕時，遇上葡萄胎的機率亦會較高，建議懷孕後及早進行檢查。