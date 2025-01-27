慈雲山年宵狂風吹襲　中學攤檔當災　目擊者﹕大熊貓都頂唔住個風

黃大仙區年宵市場以往均在摩士公園，今年首次改址於慈雲山中央遊樂場舉辦，卻不幸遭強烈季候風吹襲，部分攤檔帳篷被吹至東歪西斜，當中損毀最嚴重的是區內一間中學擺賣的攤檔。網上圖片可見，其紅色帳篷以藍白相間的帆布包覆四面，被強風吹至向後倒塌。今午（27日）有網民於社交平台指年宵市場如常開放，但中學攤檔已清走，不過記者下午3時親赴現場視察，發現一批師生正積極重建攤檔。



有附近攤販昨晚（26日）目擊強風吹襲經過，指「學校嗰檔冧咗，跟住向前掃，掃埋前面個花檔」，形容「有大熊貓（公仔）都頂唔住個風呀」，當時有人剛好途經，眾人趕忙上前查看，幸無人受傷。



年宵巿場內的檔口帳篷被吹翻、檔口倒塌，圖中為區內一間中學的攤檔。（Facebook「慈雲山資訊交流」圖片）

在慈雲山擺檔賣風車的梁小姐表示，昨日有貨物被吹走，大風車被吹爛，但找師傅搭竹棚所以避過強風，只有一些貨物被吹走。她指，當昨晚學生離開後，立即有強風吹襲，中學檔首先遭殃：「學校嗰檔冧咗，跟住向前掃，掃埋前面個花檔，花檔都有啲花爆咗個盆，所以有人喺度行緊。我地都行去睇下有冇市民受傷，市民冇事。」

慈雲山年宵市場被強風吹襲，一個中學攤檔大受影響，翌日下午師生合力重建攤檔。（黃學潤攝）

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該校的攤檔被3至4個檔口包圍，亦放有一個大熊貓公仔，但「有大熊貓都頂唔住個風呀」。事後有老師到場清走部分物品，免再受到強風吹毀。今午該校師生到場重建檔口，她建議「老師唔好搭棚啦，亦都唔好整啦，出新聞今日多啲人，嗱嗱聲攞張凳清咗啲貨先」。

《香港01》記者曾接觸學校師生了解損毀情況，但他們稱無任何補充。記者所見，眾師生已重新搭起帳篷，用索帶將氣樽、沙包及帳篷支柱綁在一起，用重量固定。

葉小姐的攤檔主要賣福袋及汽球，形容昨晚好大風，帳篷被吹至搖晃得很厲害，東西被吹至跌在地上，有汽球飛走。（黃學潤攝）

網上有街坊表示入口需要「兜個大圈」，令不少人卻步。風車檔梁小姐亦指，今日開始開放多一個入口，便利居民：「之前冇開一邊門，要兜一圈，啲老人家唔願行。」據她所知，以前花市在摩士公園舉行，人流比在慈雲山中央遊樂場多五成。

∇ ∇ 慈雲山花市1月27日最新情況 ∇ ∇



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∇ ∇ 慈雲山花市被狂風吹倒情況 ∇ ∇



年宵巿場內的檔口帳篷被吹翻、檔口倒塌，圖中為區內一間中學的攤檔。（Facebook「慈雲山資訊交流」圖片）

年宵巿場內的檔口帳篷被吹翻、檔口倒塌，圖中為區內一間中學的攤檔。（Facebook「慈雲山資訊交流」圖片）