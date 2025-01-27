慈雲山年宵市場攤檔遭狂風吹塌　苦主露天擺檔　蝕本價賤賣求清貨

強烈季候風橫掃位於長沙灣遊樂場及慈雲山中央遊樂場的年宵市場，昨晚（26日）部份攤檔倒塌、帳篷吹翻。在慈雲山年宵市場賣公仔的鄧先生，是檔口被吹翻的其中一位苦主。他無奈接受事實，今日露天擺檔以蝕本價賤賣公仔，但求清貨不用搬貨走，預計提早今晚就離場。



在慈雲山年宵市場賣公仔的鄧先生，是檔口吹翻的其中一位苦主。他無奈接受事實，今日露天擺檔以蝕本價賤賣公仔，但求清貨不用搬貨走，預計提早今晚就離場。（黃學潤攝）

鄧先生斥資數萬元入貨，在慈雲山年宵巿場擺檔，豈料昨日一場強風吹散新年財願望。他收拾心意，在沒有帳篷的露天擺檔，只昐清貨離場：「（目前）日曬雨淋，同埋夜晚收唔到檔，所以今晚或者依家賣埋啲嘢，可能盡量攤出嚟賣埋啲嘢今晚就走......啲貨好多，暫時唔知點搬走。」

對於不如預期的天氣，鄧先生無奈道：「接受囉，都冇辦法。」但指今日街坊都前來支持：「有落嚟買多幾隻，因為依家賤賣，佢哋一次買幾隻公仔囉。蝕本價咁賣，低過來貨價，希望唔使搬（走）。」他過去亦有在葵芳擺年宵的經驗，至於來年會否再接再厲，鄧先生表示明年再作決定。

陳小姐經營花檔，形容昨日大風的程度如同颶風，「前面個兩檔啲帳篷個頂吹到郁，之後成個冧晒」，有食環署人員過來視察及拉起封鎖帶。今朝自己檔口放花的車仔亦被吹至歪斜，需要急忙加固。（黃學潤攝）

花檔檔主：大風嘅情況好似颶風

陳小姐經營花檔，形容昨日大風的程度如同颶風，「前面嗰兩檔啲帳篷個頂吹到郁，之後成個冧晒」，有食環署人員過來視察及拉起封鎖帶。今早自己檔口放花的流動貨架亦被吹至歪斜，需要急忙加固。而為蘭花通風的帆布風口，亦可能因強風而被扯大。

「好多花都（吹）冧咗，花盆吹至『呯呯呯』冧晒落嚟，好彩個時冇人，如果砸到人就唔知點算」，她指難以計算損失，但至少有數十盆蘭花損毀。她又稱生意一般，此場地人流不多，「天氣不似預期，但人流的確係少」，引述居民指此處過往不曾做花市，且向來風大，她希望負責部門協助檔販加強防風工作。

檔販預早以重物壓住攤檔幸無恙

葉小姐的攤檔主要賣福袋及汽球，形容昨晚好大風，帳篷被吹至搖晃得很厲害，東西被吹至跌在地上，有汽球飛走。自己的檔口有預先準備重物壓住檔口帳篷的四隻腳，亦沒有用帆布圍封，不致被吹塌，「比較穩陣啲，冇咩太大損失」，但目擊附近的檔口被風吹至整個倒塌，「都幾危險下」。

葉小姐指今次是第一次慈雲山搞花市，故她們亦首次試摧檔，不敢入太多貨，斥資約1至2萬元，但已預計沒有賺，「睇嘅多，買嘅少」，更指「翻本無可能」，要蝕本賣，甚至做買一送一促銷。

∇ ∇ 慈雲山花市被狂風吹倒情況 ∇ ∇



年宵巿場內的檔口帳篷被吹翻、檔口倒塌，圖中為區內一間中學的攤檔。（Facebook「慈雲山資訊交流」圖片）

年宵巿場內的檔口帳篷被吹翻、檔口倒塌，圖中為區內一間中學的攤檔。（Facebook「慈雲山資訊交流」圖片）

年宵巿場內的檔口帳篷被吹翻、檔口倒塌，圖中為區內一間中學的攤檔。（Facebook「慈雲山資訊交流」圖片）