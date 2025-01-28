退休婦剪刀破壞國慶橫額　被捕時說無意識的話　判醫院令3星期

退休婦涉於去年10月，在荃灣多處用剪刀破壞多幅國慶橫額及海報，被捕時情緒化且在說無意識的話。被告原被控9項控罪，控方後來撤銷管有適合作非法用途工具等3罪，被告承認6罪。案件今（28日）在西九龍裁判法院判刑，裁判官判被告三星期醫院令。



女被告林可恩（64歲，退休人士）被控於2024年10月3日，在荃灣多處，包括楊屋道近爵悅庭的行人天橋、楊屋道街市的入口、沙咀道遊樂場、荃灣天主教小學、荃灣官立中學以及關門口街熊貓酒店外，在沒有合法理由的情況下，以剪刀破壞共47幅屬於民政署、工聯會及民建聯的橫額及1張海報。

女被告林可恩在西九龍法院認罪被判醫院令3星期。

荃灣街巿外牆的海報和橫額被破壞。（翁鈺輝攝）

沙咀道遊樂場外的橫額被破壞。（馬耀文攝）

沙咀道遊樂場外的橫額被破壞。（馬耀文攝）

沙咀道遊樂場外的橫額被破壞。（馬耀文攝）

警方發現38幅棋額被破壞

案情指，於2024年10月3日，有路人途經楊屋道近爵悅庭的行人天橋，發現被告無意識地說話及用剪刀毁壞海報，於是報警，警方到場後發現共有38幅橫額被破壞。

官校副校長見被告無法交流

其後同日，荃灣官立中學的副校長看到被告用剪刀破壞校外欄杆上的一幅海報，於是上前查問，惟因語言障礙而無法交流，於是被告離開現場後，副校長報警處理，警方到場後發現兩幅橫額被破壞。

警見被告時情緒他及說無意識的話

警方隨後翻查閉路電視片段，發現被告在荃灣多處破壞共47幅屬於民政署、工聯會及民建聯的橫額及1張海報，並於同日在荃灣關門口街截查被告，她當時右手中指有傷口及貼上膠布，情緒化及無意識地說話，警方其後在被告的袋中找到一把剪刀並拘捕被告。

案件編號：WKCC4395/2024