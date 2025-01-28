除夕｜深水埗飯堂派600飯盒　長者團年有雞髀食：今晚同家人分享

【蛇年/年廿九/除夕/農曆新年】今日（28日）是年廿九，不少港人今日與家人食團年飯。不過，有部份獨居長者卻未能跟家人團聚。連續多年為基層長者派飯的「北河同行」，準備了逾600個飯盒派給長者。餐廳負責人麗姐希望透過派飯，能向香港的獨居長者傳遞溫暖，「等佢哋都覺得自己有人陪，過年開心啲。」



負責人麗姐向長者派雞髀飯盒團年。（陳葦慈攝）

由明哥創辦的深水埗愛心飯堂「北河同行」，已連續超過10年派飯給基層長者。今早10時，餐廳外已聚集超過50名長者排隊。

餐廳負責人麗姐希望透過派飯，能向香港的獨居長者傳遞溫暖，「等佢哋都覺得自己有人陪，過年開心啲。」（陳葦慈攝）

飯堂負責人之一的麗姐指，今早7時起已開始準備飯盒。至於餸菜，則有雞腿、肉餅、魚蛋、冬菇等，她笑言「廚房放緊假，如果唔係會再豐富啲」。今日是年廿九，麗姐更為長者送出年糕，亦有義工購買數百個火龍果，贈送給長者們。

麗姐稱，香港有不少獨居長者新年未能與家人團聚，故希望透過派飯傳遞溫暖，「等佢哋都覺得自己有人陪，過年開心啲。」

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年逾70歲的沈伯伯，每年都會到「北河同行」拿免費飯盒，他稱與明哥和麗姐等人是「老相識」。今年，他更自發做義工，幫忙維持排隊隊伍的秩序，「佢哋啲員工放咗假，我就幫吓手，貢獻返自己少少能力。」

他本身與女兒同住，惟女兒因事務繁忙，很少一起過年。對於「北河同行」每年派飯，他指感到開心溫暖，「有免費飯當然開心，出嚟見多啲人，傾吓偈都好開心！」

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住北河街的李婆婆亦連續多年在「北河同行」拿飯。她指，今日的飯菜相當豐富，「有冬菇，有肉，仲有年糕，真係好開心」。她表示，會留待今晚跟家人一起分享。

「北河同行」，下午亦會向露宿者派飯。麗姐指，由於他們明日將放假，故今日特意準備了麥當勞券和餅乾給露宿者們。