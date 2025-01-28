除夕｜太興敏華美心香港地等年廿九收加一　譚仔外賣都收有原因

即將踏入蛇年，本港多間連鎖餐飲品牌率先在今日（28日、大年廿九）收取堂食加一服務費，包括美心集團旗下的香港地、太興集團及旗下敏華冰廳等。有食客表示諒解餐廳的安排，估計部份店員提早請假回鄉，以致餐廳的人手較為短缺，需要額外收取服務費。



然而，譚仔雲南米線的收費更為「進取」，除了堂食，外賣自取也要另收加一，並四捨五入計算至整數，店方解釋新年有特別津予員工，以獎勵他們在新年上班。記者購買定價34元的土匪雞翼，在計算外賣盒及另收加一服務費，再經四捨五入計算至整數，最終埋單實收39元。



網民聲稱餐廳無提醒另收加一 美孚店則有貼出告示

今日有網上討論區有帖文指美心旗下連鎖茶餐廳香港地，在年廿九已收取加一服務費。該網民聲稱餐廳並無貼出相關告示，直至埋單付款時，店員才告知另收加一服務費，並指︰「感覺非常差，以後都唔再幫襯。」

《香港01》記者今午到香港地美孚分店，發現門外已貼出告示，提醒食客年廿九至年初三堂食將收取加一服務費。店員表示，相關安排為公司規定，店員也不知原因為何。

美心其他食肆則未有同樣安排，不過在葵芳新都會的北京樓和潮庭，則由1月25日至2月9日全日正價收費，不設外賣優惠。

顧客諒解餐廳安排：新年唔好計較咁多啦

食客呂小姐認為，收取加一服務費後，埋單金額更貴。她表示，香港地本來已屬於中高檔次的茶餐廳，一碗米線索價近70元，凍檸茶收14元，另收加一服務費即埋單再貴8元。但她表示理解，「係貴咗少少，但新年就唔好計較咁多啦。」

另一食客陸小姐同樣對餐廳的安排表示諒解，她估計部份店員或在大年初一前，已提早請假回鄉，導致餐廳的人手較為短缺，需要額外收取服務費。

譚仔雲南米線外賣照樣收加一 再四捨五入計算至整數

餐廳堂食提早收取加一服務費，似乎是今年除夕常態，不過有連鎖餐廳的收費範圍更為「進取」。

譚仔雲南米線今早在社交平台公布特別營業安排，大年廿九、大初二至年初四部份分店照常營業，但營業時間改為中午11時正開始，不設早餐時段，關門時間則無改變。收費方面，所有顧客將收加一服務費，四捨五入計算至整數，適用於堂食及外賣自取的訂單。

譚仔雲南米線表示，公司會向新年假期上班的員工發特別津貼，以示獎勵。

5隻土匪雞翼定價34元 最終埋單實收39元

《香港01》記者今午到譚仔雲南米線的葵芳分店，以顧客的身份實測，單買5隻土匪雞翼，並選擇外賣自取，即連同1元外賣盒，原來的收費為35元。惟另收加一服務費後，總金額則增至38.5元，再經四捨五入計算至整數，最終實收39元。

不過與網民的遭遇相似，記者在上述葵芳分店門外不見相關告示，直至在收銀櫃付款並獲得收據後，方知外賣也收取加一服務費。直至記者上前向店員查詢，她才告知由大年廿九開始另收加一服務費，直至大年初四為止。