除夕｜長沙灣D2 Place市集人龍2樓排到地下　有人稱等半個鐘進場

位於荔枝角D2 Place的年宵市集，今日（28日）年廿九最後一日人潮湧湧，排隊人龍沿2樓後樓梯延伸至地下。有人稱排隊30分鐘才獲進入市集，最後成功買得心頭好，指「等得值得」；有售賣文創小物的檔主稱人流理想，每日生意額可達「4位數」。



位於D2 Place ONE 的年宵市集，於2樓和7樓都有攤檔。其中2樓今午由於人數眾多，需延後樓梯排隊。而市集內亦水洩不通，十分多人。

顧客陳小姐指，她今日排了30分鐘才成功進入市集內。她指市集內有不少有趣的飾物和本地製造的產品，商品比傳統的年宵市場更獨特。她今日購買了兩條髮帶，稱「好鍾意，都排得值得。」

售賣手作公仔的陳小姐指，市集近日人流都較多，攤檔每日至少做到10張單生意。她於25日擺檔，至今已售出一半公仔，認為銷情理想。

另一售賣文創小物的李小姐亦指，市集近幾日都有許多人，「前幾日已經開始要排隊，今日再勁啲，未開門已經排緊隊。」她表示，店鋪每日都做到「四位數」生意，認為理想。