除夕｜「蔡瀾御用豬肉檔」九龍城新興肉食今結業　熟客光顧免找數

位於九龍城衙前塱道的60年老店新興肉食今日（28日）最後一日營業﹐老闆偉哥稱因店舖位置重建及考慮身體健康、決定退休。年廿九，有街市檔販及商戶慨嘆市道欠佳，人流減少，但新興肉食卻客接客，不少熟客特意前來與老闆偉哥道別，更送贈燒肉、蘿蔔糕等食物給他。其中一位熟客光顧了近千元，偉哥卻拒絕收錢：「幫襯咗我50年，賺夠啦，請返人食嘢都應份。」



九龍城衙前塱道的60年老店新興肉食公司今日(28日)結業。(歐嘉樂攝)

44年的「豬肉佬」生涯，令子承父業的偉哥身體勞損不少，去年更斷了兩條手筋；加上市區重建局重建將會收舖，偉哥妻子亦想停下來，因此他就決定退休。除夕過後，也意味這間屹立九龍城區60多年的新興肉食公司成為歷史。

60年老店新興肉食今日(28 日)結業、碰巧是年廿九、來光顧客人絡繹不絕。(洪戩昊攝)

60載的年月，新興肉食最大的遺產自然是與這區街坊建立的一段段情。偉哥自言是個自閉的人，平時不是太健談。不過，他做生意的秘訣、是對街坊和顧客都以朋友相待，40多年來自然累積了不少好友，趁著偉哥榮休，部分人更相約他飲茶相敍。

偉哥表示新興結束營業後，今晚(年廿九)會去偕太太行花市、笑言30年都無行過。(歐嘉樂攝)

訪問期間，不斷有熟客到場。當年住在九龍城、現已遷到中環的張小姐，今日專程來與偉哥道別。她表示已光顧了新興肉食30年，其家姑亦光顧了數十年，從偉哥父母的年代已開始光顧，兩家人早已超越客人關係，平時張小姐買餸也是直接致電偉哥。她今日買了近千元的豬肉，偉哥卻拒絕收錢：「幫襯咗我50年，賺夠啦，請返人食嘢都應份。」

已遷往中環的張小姐，今日專程來與偉哥道別。(洪戩昊攝)

新興肉食另一個身份是食家蔡瀾「御用」豬肉檔，顧客陣容星光熠熠，包括洪金寶、楊怡及方中信等演藝界人士，其店舖門面卻十分簡樸，一張明星相也沒有：「我唔鍾意明星效應。人哋鍾意黏相喺門口，如果我要黏，呢幅牆應該都滿。」店內唯一與明星有關的東西，是兩幅蔡瀾親筆書寫的心經。偉哥個人低調，卻受九龍城人景仰。

來到最後一天，偉哥沒有絲毫不捨，反而十分嚮往退休生活：「我而家都63歲，叻晒都係得10年可以游水、玩、去旅行，再唔畀啲時間自己就冇㗎喇。」交舖在即，他今天不用像平時般要耗費數小時清洗店面，「話行就行㗎喇」。他今晚6時收舖，退休後第一件事便是偕妻子行花市：「卅年都冇行過，太忙喇。」