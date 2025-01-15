百樂金宴國際宴會廳爆食物中毒　餐廳丟棄數十萬元燒味食材

九龍灣百樂金宴國際宴會廳過去數日爆發3宗食物中毒，目前涉及57人。有餐廳內部人士表示，受食安中心指示，燒味部需由今日起暫停營運14日，餐廳已消毒店內所有範圍，並丟棄價值數十萬的燒味食材。



九龍灣百樂金宴國際宴會廳過去數日爆發3宗食物中毒。（梁鵬威攝）

食安中心指示燒味部今日起停運14日

有餐廳內部人士指，食安中心及其他相關部門昨晚到餐廳，取走部份食材、器皿作檢驗，並督促餐廳職員消毒包括廚房、燒味部、宴會廳在內所有範圍。

該內部人士指，食安中心已指示他們由今日起停運燒味部14日，目前所有燒味師傅都「停工」，餐廳亦已丟棄價值約幾十萬的燒味食材。

三宗食物中毒病人曾吃乳豬和雞等燒味

衛生防護中心今指，百樂金宴國際宴會廳爆發三宗食物中毒，暫時涉及57人。他們分別在本月8日、9日和12日到餐廳用膳，並進食乳豬和雞等燒味和熱食。食安中心調查顯示，由於這些燒味過早預製，並沒有在食用前翻熱，亦不能排除在製作過程中交叉感染的風險，故指示餐廳暫停供應燒味。