百樂金宴國際宴會廳食物中毒增至138人　80人涉房委會職員晚宴

涉及九龍灣宏天廣場百樂金宴國際宴會廳的食物中毒個案再有新進展，衞生防護中心今晚（16日）公布再錄得一宗涉及該餐廳的食物中毒個案群組，連同早前三個群組，初步相信，四宗個案有流行病學關連，累計涉及138人。

衞生防護中心回覆稱，其中一個群組涉及香港房屋委員會職員，截至今日下午五時，有關群組涉及80人，衞生防護中心正與房委會積極跟進受影響人士，不排除受影響人數可能進一步增加。房屋署指，該群組涉及房委會職員同樂會早前舉辦的晚宴，出席者主要是現任和已退休職員。

衞生防護中心不排除受影響人數會增加，呼籲在本月8日至12日曾到該餐廳用膳並感到腸胃不適的人士，致電衞生防護中心熱線（2125 2372），以便提供適切健康評估。



衞生防護中心今晚（16日）公布再錄得一宗涉及九龍灣宏天廣場百樂金宴國際宴會廳的食物中毒個案群組，連同早前三個群組，初步相信，四宗個案有流行病學關連，累計涉及138人。（資料圖片/梁鵬威攝）

最新一宗個案涉及18人，包括1男17女，他們在上周六（11日）在該餐廳午餐，6至68小時後出現嘔吐、腹瀉、噁心、腹痛及發燒等食物中毒病徵。

涉54男84女 65人已求醫3人需入院

至於昨日（15日）公布的三宗群組，受影響人數由57人增至120人，連同最新一宗個案，四宗群組受影響人士包括54男84女，當中65名受影響人士已求醫，其中3人需入院，經治療後已出院。

房屋署：出席房委會職員同樂會晚宴人士主要是現任和已退休職員

衞生防護中心回覆稱，其中一個群組涉及香港房屋委員會職員，截至今日下午五時，有關群組涉及80人，衞生防護中心正與房委會積極跟進受影響人士，不排除受影響人數可能進一步增加。房屋署指，該群組涉及房委會職員同樂會早前舉辦的晚宴，出席者主要是現任和已退休職員。

籲本月8日至12日到該店用膳並腸胃不適人士致電熱線2125 2372

衞生防護中心呼籲於本月8日至12日到九龍灣宏光道39號宏天廣場地下百樂金宴國際宴會廳用膳並感到腸胃不適的人士，致電中心熱線（2125 2372），以便提供適切評估。熱線將維持運作至一月二十四日，逢星期一至五上午九時至下午五時，以及星期六日上午九時至下午一時運作。他們如出現感染病徵，如發燒或感不適，應同時立即求醫。

食安中心指示燒味部昨起停運14日

有餐廳內部人士昨指，食安中心及其他相關部門昨晚到餐廳，取走部份食材、器皿作檢驗，並督促餐廳職員消毒包括廚房、燒味部、宴會廳在內所有範圍。

該內部人士指，食安中心已指示他們由今日起停運燒味部14日，目前所有燒味師傅都「停工」，餐廳亦已丟棄價值約幾十萬的燒味食材。

早前三宗食物中毒病人曾吃乳豬和雞等燒味

衛生防護中心昨指，百樂金宴國際宴會廳爆發食物中毒，受影響人士曾進食乳豬和雞等燒味和熱食。食安中心調查顯示，由於這些燒味過早預製，並沒有在食用前翻熱，亦不能排除在製作過程中交叉感染的風險，故指示餐廳暫停供應燒味。