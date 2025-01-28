蛇年｜重溫善信黃大仙祠上頭炷香 祈願來年順遂安康、經濟改善
撰文：洪芷菁
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今晚（28日）是年廿九大除夕，送龍迎蛇，在晚上11時為傳統時辰子時，是新一日開始，也即新一年到來。有「頭炷香KOL」之稱藝人黃夏蕙等大批善信，一早到黃大仙祠，等上蛇年頭炷香，最早清晨6時已到來霸頭位，爭上頭炷香，祈願來年順遂安康，經濟改善，世界和平。
黃大仙祠愈來愈多善信到場排隊，祠方晚上9時開放善信進入祠內，他們即一擁而上，不少人選擇排在子時（晚上11時）上香位置，另有人選擇排年初一（29日）凌晨0時才上香。
在近11時，祠方放善信到香爐前準備，排在前列的一群善信隨即蜂擁而上，緊握一炷香懸在香爐上，準備上香。不少人即誠心祈願，再倒數10秒，將香枝插入爐中。由於善信來勢洶洶，黃大仙祠工作人員站在香爐櫃的對面，一邊要定時清走香枝， 同時用力擋住香爐，免被熱情善信推倒。
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除了衝鋒陷陣的「頭炷香」善信，同時還有其他不少善信繼續到廟上香祈福，香火鼎盛。第二次到黃大仙祠廟上香的陸同學稱，今晚10時半來到黃大仙，感覺現場氣氛很熱鬧。他表示本來在HKU SPACE就讀機械工程副學士課程，先前曾向黃大仙求籤，求問是否應該退學，最後決定退學，並計劃在3月報讀同院校的室內設計課程。他希望新年「學業進步、學車成功、公公婆婆長命百歲，健健康康」。
從事飲食業生意、今年50歲的屈先生與太太一同來上香。他表示，希望「身體健康、生意興隆、香港好。」他稱，在除夕夜到黃大仙上香的傳統已堅持20多年，「年年都買風車，希望轉返個好運。」他續指，風車為60多元，多年來未有加價，「好奇妙，都好很經濟。」
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