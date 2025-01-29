蛇年有乜賀歲片？　市民O嘴數秒投降　最離譜答案《腸道不快》

去年本港共有9間戲院結業，電影業的前景令人堪憂。農曆新年向來是賀歲片的黃金檔期，然而翻查各大戲院的訂票情況，發現除夕（29日）港產賀歲片的銷情意外冷清，內地賀歲片《射鵰英雄傳︰俠之大者》的預售反而最為理想。



《香港01》於除夕（29日）街訪共20名市民，最終只得3人準確無誤說出賀歲片的名稱，成功率低至15%。亦有數人距離成功只差半步，例如有受訪者將《祥賭必贏》記錯為《腸道不快》，亦有人「O嘴」或互望數秒表示投降。他們都留戀於過去的賀歲片，例如周星馳主演的《家有囍事》，認為現在賀歲片的題材不吸引，甚至形容笑點「夾硬」。



香港電影工作者總會發言人田啟文表示，市民外遊對票房確有影響，但他以近年成功的賀歲片，包括《飯氣攻心》或《毒舌大狀》為例，認為只要建立口碑則可吸引市民支持，因此需要時間觀望市場反應。



▼賀歲片《祥賭必贏》劇照▼



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咩腸道不快？祥賭必勝？ 市民鄭小姐

古天樂嗰套但唔知咩名。 市民鄭小姐及其朋友

睇開邊幾套？周星馳嗰啲囉，都係嗰啲囉。 市民余先生

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僅3人「成功挑戰」說出賀歲片名稱 情侶互望5秒無答案

《香港01》記者於除夕下午，分別在旺角街頭及葵芳一間商場，突擊訪問共20名市民，當被問到今年有何賀歲片上映，只得3人「成功挑戰」，能夠準確無誤說出名稱。惟有受訪者部份一面驚呆，「O嘴」遲疑數秒過後才簡單回應「冇」，也有情侶互望5秒，仍然得不出答案。甚至有市民已購買門票，但想不起電影的名稱。

其餘受訪者表示平時沒有留意電影，部份只記得主演的明星，也有數人距離成功只差半步，奈何記錯電影名稱，其中《祥賭必贏》被改名次數最高，例如有《腸道不快》及《祥賭必勝》。

市民留戀周星馳《家有囍事》︰𠵱家嘅笑點有啲夾硬

然而，大部份市民仍留戀過去的賀歲片，他們最印象深刻為1992年由周星馳主演的《家有囍事》，其次是2002年由劉德華主演的《嚦咕嚦咕新年財》。被問到為何不再支持港產賀歲片，他們主要解釋現在賀歲片的題材不吸引，更形容「𠵱家嘅笑點有啲夾硬」。

▼賀歲片《臨時決鬥》劇照▼



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▼賀歲片《麻雀女王追男仔》劇照▼



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今年賀歲片包括《祥賭必贏》及《臨時決鬥》

今年賀歲片以港產片為主，包括由古天樂、梁詠琪、周秀娜及伍允龍主演的《臨時決鬥》；蔡卓妍及張繼聰主演的《祥賭必贏》；馬國明、高海寧及陳家樂等主演的《麻雀女王追男仔》；此三齣電影均為年廿九上映。

至於導演徐克執導的古裝武俠電影《射鵰英雄傳：俠之大者》，由內地人氣男星肖戰與內地女新人莊達菲主演，以及藝人宣萱和姜皓文主演的《哈哈哈新年喜戲》，則於大年初一上映。

除夕賀歲片銷情意外冷清 午夜場不再滿座甚至零票房

過往農曆新年都是賀歲片黃金檔期，由大除夕開始、大年初一至年初三，多人熱愛入戲院看電影度新歲，尤其是大除夕的午夜場例必滿座。不過，若從網上查閱各大戲院的訂票情況，年廿九的銷情卻意外冷清。

截至年廿九晚上6時半，幾乎每區仍有大量戲票未售出；部份戲院趁新年放映午夜場，亦是銷情慘淡，有些更顯示零票房；與2023年除夕上映的賀歲片《毒舌大狀》，多區午夜場滿座盛況，大相逕庭。

大年初一內地賀歲片《射鵰英雄傳︰俠之大者》預售最理想

至於大年初一的預售情況，當日新上映的內地賀歲片《射鵰英雄傳︰俠之大者》最為理想，多區的早場及下午場次，都顯示僅餘極少或少量戲票，亦有多間戲的日場入座率達到八成，甚至有部份場次顯示滿座。

其次較理想為《臨時決鬥》及《祥賭必贏》，多區戲院場次都有約六至七成入座率；至於《麻雀女王追男仔》及《哈哈哈新年喜戲》，都仍有大量戲票出售。

香港電影工作者總會發言人田啟文。（資料圖片）

田啟文料新年外遊影響賀歲片票房 惟建立口碑仍可獲市民支持

香港電影工作者總會發言人田啟文表示，作為娛樂圈一份子，當然關心市民對於港產片的看法，但他認為需要時間觀望市場反應，也期望今年的市道興旺。他並提到今年共有6套賀歲片上映，類型涵蓋古裝及時裝，「有冇話戲碼弱咗，就見仁見智啦，但最主要有唔同類型。」

被問到今年賀歲片吸引力是否減弱，田啟文認為市民外遊對票房確有影響，不過他相信賀歲片一旦建立口碑，便可吸引市民到戲院支持，包括近年的《飯氣攻心》或《毒舌大狀》。「所以歸根究底都係先嚟部戲係拍得好同有口碑，先係最重要囉。」