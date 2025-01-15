「城寨」電影展結合社區遊　中外大學生遊「寨」品茶嘗魚蛋聽歷史

電影結合旅遊成深度遊新趨勢，本土電影《九龍城寨之圍城》上映至今逾八個月，趁著這股「城寨」熱潮，有11位來自不同國家的大學生，參與一場「從電影走進社區」CityWalk，有新加坡的學生稱未看過電影，但仍非常享受沉浸式的電影展覽及到茶莊品嚐獨特炭焙的功夫茶。另一位孟加拉學生表示欣賞城寨多元背景的人和諧共處的文化，認為難以在其家鄉找到該類文化。



這活動由本地深度遊「活現香港」創辦人陳智遠作導賞，帶領參加者從電影角度遊歷九龍城。陳智遠認為電影結合旅遊具有大眾化優勢，又提倡善用電影元素，發掘導賞團路線的新亮點。



本地深度遊「活現香港」創辦人陳智遠作導賞，帶11位非本地大學生參觀啟德 AIRSIDE 的九龍城寨之圍城電影展覽。（洪芷菁攝）

今次深度遊的參加者有十多位，是來自孟加拉、中國、德國、印度、印尼、新加坡及巴基斯坦的大學生，他們以展覽為起點，從《九龍城寨之圍城》電影角度遊歷九龍城不同角落——九龍寨城公園、德興魚蛋、茗香茶莊及大和堂，了解地道港式文化。

陳智遠向學生展示《九龍城寨之圍城》的電影場景。（洪芷菁攝）

透過城寨電影畫面 讓參加者認識當年生活文化

行程第一站為啟德 AIRSIDE 的九龍城寨之圍城電影展覽。踏入展覽入口，暖黃昏暗的燈光渲染著懷舊的氛圍，不時會聽見模擬飛機從頭頂飛過的聲效。

「活現香港」創辦人陳智遠負責導賞，透過平板電腦，向學生們展示種種電影畫面，帶領他們參觀水井、販售各式孩童玩意等「陳記士多」，再穿過電線密布下的窄巷，了解電影角色「劉信一」無牌牙醫身分背後的歷史，最後到角色「龍捲風」經營的理髮店及他請「陳洛軍」吃叉燒飯的「七記冰室」。

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參觀展覽後，學生們乘坐旅遊巴前往九龍寨城公園，從九龍寨城僅存的古建築物、銅鑄模型及地基認識寨城歷史。之後前往六十年代已落戶九龍城、至今依然堅持用人手揀茶葉 並以炭火烘焙茶葉的「茗香茶莊」，品嚐即場沖泡的功夫茶。

學生們乘坐旅遊巴前往九龍寨城公園，從九龍寨城僅存的古建築物、銅鑄模型及地基認識寨城歷史。（洪芷菁攝）

品茶後，他們步行到當年在寨城內開設魚蛋檔起家，有逾40年歷史的「德興魚蛋」，了解及品嚐潮州傳統小吃的魚蛋及炸魚皮。最後一站是懷舊咖啡店的「大和堂」，該店前身是一所中醫館，保存昔日九龍城面貌以及具百年歷史的百子櫃。

新加坡學生：喜歡功夫茶 空杯聞餘香

來自新加坡的法律系學生敬穎（Jingying）稱，最喜愛電影展覽的沉浸式體驗，可了解更多香港歷史。他亦喜歡茗茶文化，尤其欣賞飲茶後，仍聞到茶的餘香，以及茶舖老闆分享焙茶過程及技巧。他又表示，一路上可以跟其他國家的參加者交流。未看過《九龍城寨之圍城》電影的他，表示會在離開香港之前觀看。

來自新加坡的法律系學生敬穎（Jingying）稱，最喜愛電影展覽的沉浸式體驗，可了解更多香港歷史。（洪芷菁攝）

孟加拉學生：欣賞當年城寨有不同背景的人和諧共處

同樣未看過電影、來自孟加拉、於城市大學修讀電子工程學的Ishmamul稱，很享受參觀茶莊及魚蛋舖，並了解到九龍城寨中無法無規，但有來自不同背景的人和諧共處的生活，認為在其國家難以找到類似的文化。他很滿意導賞的行程安排，會推薦給朋友參加類似活動。

來自孟加拉、於城市大學修讀電子工程學的Ishmamul稱，很享受參觀茶莊及魚蛋舖。（洪芷菁攝）

電影深度遊具大眾化優勢 可令行程更聚焦

陳智遠相信，電影與旅遊業能夠相輔相成，具有大眾化的優勢。他形容在90年代，香港電影「橫掃亞洲地區」，有很多優質出品，吸引不少的電影「擁躉」訪港。

他分享，機構曾帶領一群張國榮歌迷行走中上環、張國榮主演電影的取景地，而歌迷的平均年齡僅二十多歲，令他大開眼界，「就算一個咁耐之前嘅icon（偶像），原來佢嗰種文化影響力，去到今時今日佢都仲喺度，即係好厲害，完全係大開我眼界。」

他續指，有外國遊客亦會專程來港尋覓荷里活電影，如《變形金剛》及《蝙蝠俠》在香港取景地的外國遊客。至於大灣區遊客則緊貼香港近期電影如《九龍城寨》、《破地獄》、《爸爸》，甚至更小眾題材。他表示，善用電影元素，可以令導賞團行程內容更聚焦，並發掘新的亮點。

陳智遠相信，電影與旅遊業能夠相輔相成，具有大眾化的優勢。（洪芷菁攝）

一年辦團幾十次 上環、尖沙咀路線最熱門

他續指，「活現香港」較早前申請旅發局的特色旅遊鼓勵計劃，並提供主打電影主題的導賞團。他透露，機構曾一年舉辦了幾十次導賞團，每團人數由幾人至到十幾人，而本地市民及旅客各佔一半。其中兩條最熱門路線，包括上環，為《無間道》、《胭脂扣》、《花樣年華》及《流星雨》等取景地；及尖沙嘴，為《國產凌凌漆》、《甜蜜蜜》及海外電影等取景地。

陳智遠表示，現時政府旅遊宣傳以電影作為其一面向，有較高層次宣傳，樂見這個轉變。

宣傳及電影取景地變化成兩大挑戰

陳智遠指出，舉辦電影主題導賞團時，曾面對宣傳「勢孤力弱」的困難，亦要考慮如何令未看過相關電影的人感到有趣。不過，他表示現時政府的旅遊宣傳、亦加入電影元素，有較高層次宣傳，陳智遠表示樂見這個轉變。

另一個困難是電影取景場地的變化，他解釋，很多電影取景用時代轉變、香港某些街景的發展很多電影取拍攝場地景街景，充滿變數，「你要接受個城市都會有啲轉變，但係有啲舊嘅冇，有啲新㗎嘛，你又點樣捉緊新嗰啲去繼續好好發揮。」