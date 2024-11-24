韓國自由行｜首爾釜山8間汗蒸幕推薦　《單身即地獄》拍攝地必去

汗蒸幕是韓國獨特的在地文化，已有數百年的歷史，深受韓國人的喜愛，也被視為一個與家人和朋友聚會的場所。



與三溫暖或蒸氣室不同，汗蒸幕大多會在建築內建造窯洞般的烤箱，將身體置於高溫40∼80℃，透過流汗排出體內毒素，加速新陳代謝，進而達到治病效果。

下次來到韓國，除了大肆購物和品嚐地道美食外，不妨體驗一下汗蒸幕，跟朋友坦誠相見、與不認識的人一起洗澡，或讓大媽幫你搓搓泥，也許你會愛上這種放鬆的感覺。

為你特搜首爾、釜山8間汗蒸幕，有性價比高的傳統汗蒸幕、東歐風情的女子spa或是設施齊備的時尚休閒樂園，有興趣的人快點將本篇收藏起來喔～

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首爾釜山自由行8間特色汗蒸幕推介（01製圖）

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韓國汗蒸幕的流程

1. 入場並脫鞋，鞋子寄放在門口的鞋櫃

2. 領取汗蒸幕服裝、毛巾、儲物櫃的鑰匙手環

3. 按照性別到不同區域

4. 到澡堂外把外衣脫下

5. 赤身進入澡堂洗澡

6. 洗乾淨後換上汗蒸幕服裝

7. 用毛巾將頭髮包起，保護頭髮不受高溫損傷

8. 進入公共的桑拿區域

9. 留意身體狀況，汗蒸約每10分鐘可離開房間休息



韓國首爾和釜山8間不同風格汗蒸幕推薦

1. 明洞免疫工房（명동 면역공방）

免疫工房是間連鎖店，位於明洞商圈外圍，交通方便。最大特色是熱石浴，利用日本古老的天然礦石產生各種波動，幫助排出體內的毒素和大量汗水，當毒素隨著汗水排出體外後，不只會消水腫，感到神清氣爽，更有助提高免疫力，達到真正的放鬆。有單獨的淋浴房，這對於很不習慣坦誠相見的外國人們來說，真的挺方便。

店家地址：首爾特別市中區退溪路20街 2 B2（서울 중구 퇴계로20길 2 B2）

連絡電話：02-544-1191

營業時間：07：00-21：00（新年、中秋公休）

收費方式：單次入場為2個小時，成人與兒童同價，5歲以下禁止入場。

入場費（不包含飲食）₩20000

入場費套餐（另附免疫果汁/熱石雞蛋2顆/乳酸菌）₩27000

交通資訊：首爾地鐵4號線明洞站（명동역）3號出口



2. Spa Lei（스파레이）

Spa Lei是首爾獨特的女性專用spa汗蒸幕，位於繁忙的市中心地區。不同於其他汗蒸幕，Spa Lei所有的服務都是以女性為出發點，不僅有匈牙利式傳統的桑拿浴和浸泡池，還提供各種面部護理、按摩和美體療程。優雅的歐洲風格裝潢，精致的餐廳和休息區，美味的韓國料理，為都市中的女性提供一個放鬆和寵愛自己的私密空間。

店家地址：首爾市瑞草區江南大路107街 5 蠶院洞Cresyn大樓（서울 서초구 강남대로107길 5 크레신빌딩）

連絡電話：02-545-4002

營業時間：24小時（全年無休）

收費方式：入場費₩19,000

交通資訊：地鐵3號線新沙站5號出口



3. 東大門SPAREX汗蒸幕（스파렉스한증막）

東大門SPAREX位在東大門鬧區Good Morning City商場的B3，設施完善整體環境十分乾淨舒適，將韓式汗蒸幕和現代設計元素結合。包括洗澡區、藥浴池、按摩池、蒸汽房，是首爾地區人氣非常高的汗蒸幕。逛街血拼後剛好來放鬆，這裏按摩搓澡的阿豬媽手法超專業，按摩的力道很剛好，所以既然來了就不妨來體驗看看吧！

店家地址：首爾特別市中區乙支路6街18-21 B3F/Good Morning City購物中心地下室B3（중구 을지로 6가 18-21 굿모닝 시티 쇼핑몰 B3F）

連絡電話：02-2273-2777

營業時間：24小時營業

收費方式：

05:00-20:00入場：成人入場費₩12000/人；兒童入場費₩7000/人

20:00-05:00入場：成人入場費₩15000/人；兒童入場費₩8000/人

交通資訊：首爾地鐵2號、4號、5號線東大門歷史文化公園站（동대문역사문화공원역）14號出口



4. 仁川Cimer SPA汗蒸幕

距離仁川機場只要10分鐘的車程，Cimer SPA位於PARADISE CITY度假村內，除了設計時尚的傳統汗蒸區、護膚理療外，空間極大的泳池區，提供滑水梯、幻境水療、酒吧、無邊際泳池，還有每週舉辦的池畔派對，面向大海的戶外休閒區，讓人沉浸其中欣賞壯麗海景。集休閒娛樂於一體的頂級休閒樂園，還是實境節目「單身即地獄」的拍攝地，非常推薦來朝聖一次。

店家地址：仁川廣域市中區永宗海岸路321街186（인천광역시 중구 영종해안남로 321번길 186）

連絡電話：02-1833-8855

營業時間：10：00-21：00

收費方式：

平日：成人入場費₩50000/人；兒童入場費₩40000/人

周末和假日：成人入場費₩60000/人；兒童入場費₩50000/人

（最長可使用6小時，超時將加收每小時₩5000）

交通資訊：機場磁浮鐵道線至Paradise City站2號出口



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5. 樹林中漢方樂園（숲속한방랜드）

樹林中漢方樂園是屬於傳統汗蒸幕，因為多個熱門綜藝節目的拍攝，多了觀光客的到訪，所以還能看到一堆明星的簽名。這裏的汗蒸幕主要使用炭木提升溫度，保留橡樹木柴生火供熱，並設有三個溫度的蒸房。戶外區佔地龐大，可以呼吸新鮮空氣，還能一邊烤背一邊自己動手在爐火中烤年糕和地瓜吃，是很有趣的在地體驗。

店家地址：首爾市西大門區奉元寺路75-7（서울 서대문구 봉원사길 75-7）

連絡電話：02-365-2700

營業時間：06：30-22：00

收費方式：成人入場費₩15000/人；兒童入場費₩7000/人

交通資訊：2號線新村站(신촌역)3號出口延世路．文學街巴士站(연세로.문학의거리)乘7024號巴士，在奉元寺街站下車



6. Club K Seoul汗蒸幕

充滿文藝氣息的Club K Seoul，純白空間的室內設計寬敞舒適，多種桑拿浴及天然元素構成的5種主題房汗蒸幕，創造健康舒適的享受。還有圖書咖啡廳、家居用品區、芳療室、爵士吧等文藝設施，特別設置溫馨的個人睡眠室，讓旅客一夜好眠。還有健身體驗，能盡情揮灑汗水，每週末更會舉辦專屬市集，超具特色的汗蒸幕，給人一種新穎的體驗。

店家地址：首爾特別市江南區宣陵路524大林酒店地下1F（서울특별시 강남구 선릉로 524 대림아크로텔 지하 1F）

連絡電話：02-563-1145

營業時間：24小時營業

收費方式：

12小時平日：桑拿+汗蒸幕：成人₩15000/兒童（3-7歲）₩8000

12小時假日：成人₩17000/兒童（3-7歲）₩8000

24小時：桑拿+汗蒸幕：不分年齡₩29000

交通資訊：地鐵宣陵站8號出口



7. 釜山新世界Spa Land

釜山新世界的頂級汗蒸幕Spa Land，館內多達13種主題桑拿，提供2種天然溫泉水，打造出22個溫泉池，還有能看到天空的戶外足浴池。除了傳統的基本設施外還多了許多服務，像臉部按摩、半身按摩、坐浴、半身浴等；從剪髮、網吧、娛樂空間、商務中心應有盡有，一樓還有咖啡廳跟餐廳。最重要的，雖然設備五星級，價格卻很親民，加上設施豐富、空間寬敞、服務貼心，保證讓人流連忘返，洗去韓國自由行的疲勞，一定要親自來體驗看看！

店家位置：釜山市海雲台區Centum南大路35（釜山新世界百貨公司1F）

連絡電話：+82-1668-2850

營業時間：09：00–22：00（最後入場21：00）

入場費用：成人₩23,000、學生₩20,000（4小時）

特別優惠：在Spa Land消費超過₩10,000（不含入場費），則最多可以使用6小時

交通資訊：釜山地鐵2號線Centum City站8、10、12號出口



8. 釜山Club D Oasis

踏入CLUB D OASIS，你將發現這裏不僅僅是一個普通的水上樂園，而是一個融合了水上娛樂、健康溫泉、主題水療於一體的綜合性度假勝地，總共三層樓的設施，可以讓你好好放鬆。從四樓水上樂園，到六樓的海景露台酒吧，每一層都有其獨特的魅力。四樓水上樂園分為室外的THE OASIS與室內的THE PALM，這裏是CLUB D OASIS的標誌性區域，戶外有著夢幻滑水道和無邊際泳池，可以眺望遠處的釜山美景，室內則是兒童戲水區，以及消暑又好玩的造浪池。

店家位置：釜山廣域市海雲臺區迎月路30 LCT大樓

連絡電話：+82 1566-8007

營業時間：SPA 泡湯區：10:00～21:30；汗蒸幕：11:00～22:00；水上樂園：11:00～18:00（假日到19:00）

入場費用：SPA和汗蒸幕5小時₩30,000；水上樂園6小時₩69,000；綜合券₩79,000，7小時內暢玩所有設施

特別優惠：持「釜山通行證VBP」可免費入場

交通資訊：釜山地鐵2號線中洞站或是海雲台站，走路十分鐘左右



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