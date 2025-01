羅淑佩：大熊貓龍鳳胎下月中亮相　待公眾多了解後再收集命名構思

文化體育及旅遊局局長羅淑佩指,一對港產大熊貓龍鳳胎寶寶將在下月16日正式與公眾見面,現時市民都以「家姐」及「細佬」這個乳名稱呼一對大熊貓龍鳳胎,牠們的最終命名,會待正式亮相後,讓公眾更了解牠們的性格、特徵、外貌後,再透過命名活動收集構思。



羅淑佩接受商台訪問時指,中央贈港一對大熊貓「安安」和「可可」去年12月正式亮相,海洋公園入場人數一直上升,預計農曆新年期間,會吸引不少市民及旅客入場。她又指,一對大熊貓龍鳳胎寶寶將在下月16日正式與公眾見面,海洋公園亦已預備一系列精品,吸引遊客入場,也相信公眾會經常探望大熊貓。

至於現時公眾以「家姐」及「細佬」稱呼一對港產大熊貓龍鳳胎,羅淑佩指,「家姐」、「細佬」是牠們的乳名,最終的命名,會待牠們正式亮相後,公眾更了解牠們的性格、特徵、外貌等,再透過命名活動收集構思。 對於有立法會議員指,大熊貓的宣傳及資訊過多,對增加旅客及收入未必有效,羅淑佩認為,大熊貓很受歡迎,她聽到的是希望有多些視頻、披露更多人設及性格、可否做多點不同類型產品。

去年總訪港旅客人次近4500萬人次,其中短途客升幅較明顯的是來自菲律賓、泰國及印尼的旅客。她指出,有關旅客會一家大小、甚至幾家人一起到港,很喜歡到主題樂園和其他景點遊玩,也會選擇過夜,未來會加強吸引。至於今年的旅客數字,她指旅發局仍在估算中,但相信在恢復及擴大深圳「一簽多行」、大熊貓寶寶與公眾見面、啟德體育園正式啟用、加上啟德郵輪碼頭停泊回復率已達疫前的73%等因素下,本年旅客數字一定有上升。

她重申,不會單單追求旅客數字達到特定水平,反而本港的服務要推陳出新,令旅客有好的訪港體驗。同時,本港會銳意開拓長途客市場,除了傳統歐美等遊客外,隨著本港有越來越多清真認證的景點或食肆,指中東市場潛力巨大。

羅淑佩又感謝中央過去做了很多工作,有不同旅遊方面的惠港政策出台,認為現時應用好惠港政策。「既然潛力這麼大,我們真的應該把握好機遇,用好這些措施,當然我也理解社會上或議會上都有提議說可否進一步爭取更多惠港措施,如果已經有一系列措施,現時真的應動好腦筋,用好措施。」

