新春花車巡遊｜馬會花車以140風車點綴　由居過渡性房屋學童合製

旅遊發展局將於年初一（29日）晚上舉行新春國際匯演之夜花車巡遊，馬會表示，今年的花車將以「與你並肩 共迎新春」為題；在巡遊匯演期間，馬會見習騎師黃智弘，以及馬會馬術隊騎手兼兩屆亞運銅牌得主何苑欣將現身花車上，二人將手持由摺紙藝術家陳柏熹與「賽馬會躍見新生活」計劃受惠學童合力製作的特別風車，為市民送上新春祝福。



適逢馬會成立140周年，馬會表示，花車以140個精美風車點綴，象徵馬會多年來與香港市民並肩同行。與馬會花車隨行亦有超過40位表演者，獻上舞蹈和醒獅表演，並聯同馬會吉祥物「同進啦啦隊」，沿途向市民拜年。

馬會馬術隊騎手兼兩屆亞運銅牌得主何苑欣及見習騎師黃智弘將現身花車上。(馬會提供圖片)

馬會花車將於年初三（31日）在沙田馬場舉行的農曆新年賽馬日展出，讓馬迷打卡留念。

「賽馬會躍見新生活」計劃由馬會慈善信託基金策劃及捐助，與18個合作夥伴為居住於過渡性房屋的家庭提供全面的支援，預計有約14,000個家庭受惠。