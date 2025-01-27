新春花車巡遊｜馬會花車以140風車點綴 由居過渡性房屋學童合製
撰文：韋景全
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旅遊發展局將於年初一（29日）晚上舉行新春國際匯演之夜花車巡遊，馬會表示，今年的花車將以「與你並肩 共迎新春」為題；在巡遊匯演期間，馬會見習騎師黃智弘，以及馬會馬術隊騎手兼兩屆亞運銅牌得主何苑欣將現身花車上，二人將手持由摺紙藝術家陳柏熹與「賽馬會躍見新生活」計劃受惠學童合力製作的特別風車，為市民送上新春祝福。
適逢馬會成立140周年，馬會表示，花車以140個精美風車點綴，象徵馬會多年來與香港市民並肩同行。與馬會花車隨行亦有超過40位表演者，獻上舞蹈和醒獅表演，並聯同馬會吉祥物「同進啦啦隊」，沿途向市民拜年。
馬會花車將於年初三（31日）在沙田馬場舉行的農曆新年賽馬日展出，讓馬迷打卡留念。
「賽馬會躍見新生活」計劃由馬會慈善信託基金策劃及捐助，與18個合作夥伴為居住於過渡性房屋的家庭提供全面的支援，預計有約14,000個家庭受惠。
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