初一｜房署房協貼通告禁保安逗利市　有機構准員工限時享「福利」

今日（29日）大年初一，不少港人都會向居住的屋苑保安派發利市，並送上新年祝福，但原來有部份屋苑列出明文規定，禁止員工收取利市。近日便有網民發現筲箕灣愛東邨張貼由房屋署發出的告示，規定保安不可收取住戶利市，引發多人熱議，揭露不少屋邨、房協管理的屋苑及其他私人苑，也有類似規定。

房屋署稱，已規定任何公共屋邨、商場及資助出售房屋的員工，禁止向居民或店主收取任何形式的利益。

不過，新年喜氣洋洋，也有機構歡迎公眾向其員工派發利市。馬會日前有網上通告，指如有會員想向員工派利市，唯一需留意員工只能在年初一至初十五收利市。



近日Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」傳出一張由愛東邨物業服務辦事處貼出的通告，指屋邨內所有員工，包括保安員、清潔及保養承辦商員工均受《防止賄賂條例》約束，禁止接受住戶所派發的「利市」或禮物。有關帖文引起大批網民熱烈討論，也有其他網民分享其他屋苑貼出的相關禁止保安收利市的通告。

福來邨亦有張貼告示，指所有員工不可向居民收取現金和禮物等。（香港01攝）

荃灣福來邨也有張貼告示，提醒員工不可向居民收取現金和禮物等。如違反規定，可被視為犯罪，有機會被判罰款和監禁。

房屋署回覆查詢時表示，房委會在跟所有公共屋邨、商場及資助出售房屋的承辦商合約中，已規定其員工不可向居民、租戶或店主索取或接受任何形式的利益，包括現金和禮物等，即使節日亦不例外。

此外，房屋署又指承辦商需於節日前張貼通告，禁止其員工索取或接受利市。如有保安懷疑收利市，房委會可要求承辦商撤換有關職員，並將個案轉介有關的執法當局處理。

不過，有部分公屋卻未有張貼相關告示。記者今日巡視荃灣梨木樹邨和葵芳邨，均未見有相關告示。

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房協亦回應指，房協屬《防止賄賂條例》下訂明的公共機構，轄下員工必須遵守有關條例。而在房協管理的屋邨或屋苑，不論房協員工或服務承辦商的僱員 (包括保安員、清潔及保養承辦商員工等)，均不可收受居民及商戶任何利益，包括金錢或禮物，例如來函所述的農曆新年利是。

因應農曆新年將近，房協已於今年1月15日及1月17日，透過電郵再次提醒各服務承辦商，不可允許其員工向住戶及商戶索取或收受任何「利是」或禮物，並已將有關通告張貼於轄下各屋邨及屋苑報告板、大廈大堂、保安崗位、屋邨辦事處及接待處等當眼處。如住戶及商戶希望向前線員工表達感謝或祝福，可透過電郵或讚賞信等方式。

馬會指其員工只能在年初一至十五收取利市。（馬會網站）

不過，也有機構歡迎公眾向其員工派發利市。馬會日前在官網刊出通告，指許多會員會在新年期間向其員工派利市，馬會稱尊重和感謝會員相關行為，並表示其員工只能在年初一至十五期間接收利市。