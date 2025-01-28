利是文化變質金額嚴重攀比　廣西多地倡少發：情意深淺不在多少錢

隨著社會經濟發展，某些地區的利是文化卻開始變質，金額不斷攀升且範圍擴大，形成嚴重的攀比現象，給人們帶來了巨大的經濟壓力和心理負擔，特別是對於農村收入較低、家庭成員較多的群體及老年人來說，影響尤為明顯。對此，廣西百色、防城港等地近日皆倡議春節少發利是，並強調情意深淺不在錢多錢少。



1月26日，廣西防城港市委宣傳部及市精神文明辦發出倡議書，呼籲市民在春節期間少發利是，力求將利是的意義回歸到祝福本位，以營造積極健康的節日氛圍。倡議書指出，利是是長輩對晚輩的新年祝福，而非親友之間的攀比「面子錢」。倡導不向直系親屬之外的朋友發放利是，避免將利是變成負擔。

倡議書強調，利是的本質是人際禮儀的表達，是文明風尚的承載。金額的多少並不等同於情感的深淺。建議直屬親屬間發放小額利是，讓這一傳統回歸最初的祝福意義，並教育孩子在接受利是時表達祝福，而非進行金額攀比。

全市的黨員幹部也被要求率先落實這一倡議，堅決遏制利是攀比風潮，以優良的黨風帶動社會風氣，樹立文明輕鬆過春節的新風尚。此外，倡議還旨在引導家庭培育良好家風，幫助孩子建立正確的金錢觀和消費觀，抵制攀比和奢華的心態，鼓勵勤儉節約。

倡議書強調，利是的本質是人際禮儀的表達，是文明風尚的承載。（資料圖片）

早在1月7日，廣西百色市委宣傳部和市精神文明辦已經呼籲，強調利是是長輩對晚輩的新年祝福，提倡在直屬親屬之間發放不超過20元人民幣的小額利是，讓利是回歸祝福的本真。

同時，廣東汕頭市於1月26日舉辦了「廣東小額紅包·講心不講金——拒絕攀比利是，移風易俗過大年」的活動，通過美術與宣傳的結合，弘揚中華優秀傳統文化，倡導節約過節的良好氛圍。

活動中，志願者向參加的家長和小朋友派發倡議書，呼籲在春節期間以「講心不講金」的理念互贈小額紅包，拒絕攀比，讓紅包回歸祝福的本義。參與者也積極創作春節小額紅包年畫，表達對親友的新年祝願，展現出文明健康的生活方式。市民普遍表示，祝福不應以金錢為衡量標準，過年利是不應攀比，重在好意頭。