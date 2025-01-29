賀歲片｜住宅區戲院年初一有驚喜　幾乎全院滿座　呢兩套暫跑出

本港電影市道持續低迷，今年雖有多部新年賀歲片映，不過《香港01》昨日大除夕（28日）訪問約20人，絕大部分說不出戲名或說錯。正當以為今年賀歲片也丁財不旺時，今日大年初一（29日）翻查各區戲院的網上訂票情況，下午場次入場意外旺場，不少戲院都顯示僅餘極少或少量戲票，大多為住宅區的戲院，如將軍澳、觀塘等，並以兩套港產片《臨時決鬥》及《祥賭必贏》最旺場，有部份場次入座率約九成，幾近全院滿座。反而旺角百老匯戲院中午人流不多，部份電影場次只有約5、6人購票入場。



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《射鵰英雄傳：俠之大者》理想 不少早場都賣出九成戲票

翻查各區戲院的網上訂票情況下午場次最多人入場，不少戲院都顯示僅餘極少或少量戲票，今年的賀歲片中，原本昨日（28日）的預售情況是以內地古裝武俠電影《射鵰英雄傳：俠之大者》最為理想，有不少早場場次都賣出九成戲票，甚至有戲院滿座。

多區戲院《臨時決鬥》及《祥賭必贏》入座率九成或滿座反超前

《香港01》記者日街訪共20名市民，最終只得3人準確無誤說出賀歲片的名稱，成功率低至15%；有受訪者將《祥賭必贏》記錯為《腸道不快》，也有人「O嘴」或互望數秒表示投降，一套也說不出。

不過，今日(29日)銷情有變，以下午場次作比較，港產片《臨時決鬥》及《祥賭必贏》最受歡迎，多區戲院入座率達九成，幾乎全院滿座，長沙灣MCL放映的《祥賭必贏》顯示為滿座；其次受歡迎為《射鵰英雄傳：俠之大者》。

旺角百老匯戲院要到下午才較多觀眾入場

另外，人流暢旺的戲院大多為鄰近住宅區，如將軍澳、觀塘、太古城等，反而以往人流最多的銅鑼灣、旺角及尖沙咀等戲院，則不算太多人流。記者今日到旺角百老匯戲院視察，初時人流稀少，至近下午一時才比較多人，但購票的市民不足10人，而且多為年長人士，年輕人只有2人。

余先生與家人今日到旺角百老匯戲院觀看《祥賭必贏》，他認為近年的賀歲電影都比較不吸引，最深刻的賀歲電影仍是《家有囍事》。（廖雁雄攝）

余先生與家人今日入場觀看《祥賭必贏》，他認為近年的賀歲電影都比較不吸引，最深刻的賀歲電影仍是《家有囍事》；暫未考慮看其他賀歲電影，今日亦只是趁新年來戲院增添氣氛。

伍先生認為隨時代變遷，電影製作自然會有不同，與昔日的賣座電影有差距亦不為過。（廖雁雄攝）

伍先生就和太太來看電影，打算入場看內地《封神》。他認為隨時代變遷，電影製作自然會有不同，與昔日的賣座電影有差距亦不為過，不過新年仍會來戲院看電影消磨時間。

孔先生認為近年的賀歲電影不比以往的電影差；會入場支持港產賀歲電影。（廖雁雄攝）

孔先生也與家人趁新年來看賀歲電影《麻雀女王追男仔》，不過他就認為近年的賀歲電影不比以往的電影差；會入場支持賀歲電影，今年或許會看不只一套賀歲電影，亦會考慮國內電影，如《封神》等。