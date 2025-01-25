祥賭必贏影評｜久違港式賀歲片陣容強勁　以「賭」為名笑談親情

以前每逢農曆新年，到戲院觀看電影是必然的是，觀眾們在銀幕前滿載笑聲，一起感受節日的氣氛，可是，由於近年的情況，賀歲電影亦大不如前，欠缺入場的意慾。先拔頭籌，率先觀看今年其中一部賀歲檔的港產片，羅耀輝自編自導的新作，有別過去文藝電影的格局，難得可以再於銀幕上看到一部新年色彩的電影。《祥賭必贏》羅耀輝嘗試喜劇電影的類型，不同的元素結合，笑聲連連，迎合節日氣氛。



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《祥賭必贏》故事講述病態賭徒文菁，這天晚上她遇到百年老店「涼果大王」的第四代傳人全守正，二人一見鍾情，很快地便結婚。然而，文菁一直隱瞞自己是賭徒的身份，因為守正十分討厭別人賭錢，文菁只好把這事實隱藏。為了成為一位稱職的妻子，文菁決定參加戒賭班，決心戒賭。富二代賭神孫敏俊對守正小時候讓他出醜一事一直耿耿於懷，他決心報復，便向守正妹妹全知盈和文菁弟弟文明埋身，而能夠救他們的條件，便是頭在賭檯上決一高下…

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羅耀輝兩部個人自編自導的電影《幸運是我》與《望月》，文藝色彩比較濃厚，不過，擔任導演之前，羅耀輝曾經為其他導演執導的電影編寫劇本，當中包括麥啟光執導的《流氓師表》、阮世生執導的《絕世好賓》與《神經俠侶》等等，他的劇本創作，均是充滿著風趣幽默的格調，但是他執導的作品，卻沒有著重於這個素材，直到這次自編自導《祥賭必贏》，嘗試改變過去自編自導電影的風格。

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電影原名為《賭鑊金》，故事的前設，以女主角文菁是一位職業賭徒的身份，認識了討厭別人賭錢的全守正，展開故事的序章，劇情以簡單的篇幅，交代他們的感情發展，二人成為夫妻。接著的部份，隨著不同人物的出現，「賭」的主題也清晰可見，不過，觀看影片的時候，卻留意到… 雖說《祥賭必贏》是羅耀輝改變過去電影創作的風格，但是骨子裡，其實都留意到影片也有他過去作品的影子，片名《祥賭必贏》，中的「祥」大可比喻為如意吉祥，引申至家庭的側寫，吉祥和賭博兩個不同的主題，這個片名則改得恰好。

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整部作品的喜感十足，羅耀輝加入了不少的喜劇元素，放在電影的細節裡，劇情的推進，明快的節奏，帶動起整部電影的氛圍。除此之外，羅耀輝在片中加入了不少經典香港電影的情節於影片中，這些情節當然會引起不斷的笑聲。然而，當中更有一場，引用了一部近年經典電視劇的一句對白，當然，這句對白對於很多年輕的觀眾來說，可能只是普通的一場戲，但是對於曾經有看過大台電視劇的話，這句對白絕對是經典場面之一，不同的是影片轉換了由女角說出這句對白，效果不只是增添了喜感，同時亦勾起了當時看電視劇的回憶。

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片中的演員們均有不少的驚喜，張繼聰與蔡卓妍再次於銀幕上合作，二人多場的同場戲份，顯出彼此之間的互相，默契十足。近年在很多電影中均參演的朱栢康和楊偉倫，今次他們的演出同樣突出，他們的表情就已經令人不禁發笑起來。首次主演電影的邱士縉，夥拍吳家祈、楊偲泳，以及胡楓那保刀未老的演出，眾演員們的合作，擦出了不少的火花。除了主演的演員外，片中亦不乏演員們的客串，洪嘉豪、謝安琪、賈曉晨、顏仟汶和… 一位不想公開，但看到實有驚喜的演員… 不，他是導演的客串，雖然只是一個鏡頭，但這一幕卻為電影增添了不少的趣味性。

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作為本年首部觀看的賀歲電影，雖說《祥賭必贏》是羅耀輝首次個人執導的喜劇作品，但是他藉著過去編寫劇本的經驗，融入不少的喜劇元素，同時不乏其過去執導電影的題材，加上演員們的合作火花，整體的表現是四平八穩，「賭」是電影的主題，但骨子裡卻是道出了家人之間的關係，跟羅耀輝之前的兩部執導電影，互相之間的呼應，迎合節日的色彩和氣氛，這才是賀歲應該要觀看的電影！

【本文獲「是日觀影」授權轉載。】​