賀歲驚喜《祥賭必贏》　顛覆歷年來以賭為主題的賀歲片｜何故專欄

祥賭必贏》，顛覆歷年來以賭為主題的賀歲片，每位演員都有發揮，笑料豐富，而且很有意思，乙巳賀歲片驚喜！



《祥賭必贏》海報

《祥賭必贏》由羅耀輝編劇及導演，蔡卓妍、張繼聰、朱栢康、吳家忻、邱士縉、楊偲泳、楊偉倫、胡楓主演，客串陣容包括：謝安琪、岑珈其、陸駿光、趙羅尼、洪嘉豪、邵美琪、湯寶如、顏仟汶、何爵天等，合力泡製出一套熱鬧卻不胡鬧的溫馨喜劇。

《祥賭必贏》劇照

《祥賭必贏》講述病態賭徒文菁（蔡卓妍 飾）跟厭惡賭博的涼果店傳人全守正（張繼聰 飾）閃婚後，即使參加戒賭治療班，卻未能成功戒賭，更讓守正患有失智症的爺爺（胡楓 飾）走失了，為此自責搬回舊居。與此同時，中韓混血兒富二代Ian（朱栢康 飾）對守正小時候令他出醜一事耿耿於懷，決心報復。守正妹妹知盈（吳家忻 飾）和文菁弟弟文明（邱士縉 飾）被挾持在Ian開設的非法賭場，文菁為了營救二人，和守正聯手跟Ian展開終極一賭⋯⋯

《祥賭必贏》劇照

《祥賭必贏》讓觀眾看得開心，笑得過癮，勝在沒有肉麻當有趣，流露出一份市井的喜感，我觀看的那一場，真的可算是笑聲不絕，即使不以「賀歲片」的標準，也是一部合格以上的喜劇。

《祥賭必贏》劇照

《祥賭必贏》劇照

《祥賭必贏》勝在故事簡單，節奏明快，角色鮮明，一眾演員都有出色表現。張繼聰施展渾身解數，入賭場後判若兩人的惡搞演繹，令人拍案叫絕！蔡卓妍演得很自然、很淡定、也很舒服，演技明顯有進步。邱士縉和吳家忻扮演型男和索女，算是交足功課。楊偲泳很可愛，可惜未夠花痴。胡楓恰如其分，但這個角色令人想起《家有囍事》的關海山，應該可以更瘋狂。楊偉倫飾演逢賭必輸的金牙賭客、導安琪飾演街坊女賭神、趙羅尼飾演神秘大師、陸駿光飾演戒賭治療班的導師林Sir、岑珈其飾演盲眼病態賭徒、何爵天飾演街市小販，他們都令人留下深刻印象。相比之下，朱栢康演技大爆發，絕對本片的MVP，他的韓星造型真的非常抵死，每次出場都牽動觀眾情緒，已忘記了朱栢康近年飾演了多少次衰人，但這個「不是衰人的衰人」很有可能成為是他的代表角色！

《祥賭必贏》劇照

《祥賭必贏》劇照

《祥賭必贏》是一套不按常理出牌的電影，故事末段不斷讓張繼聰和朱栢康突破第四面牆向觀眾說話，令劇情一再反轉再反轉，在香港電影中較為少見，羅耀輝匠心獨運，善用了這種非常有趣的講故事方法，為觀眾帶來連串驚喜。

《祥賭必贏》劇照

《祥賭必贏》劇照

《祥賭必贏》當然無法超越賀歲賭片的經典《嚦咕嚦咕新年財》，「長賭必贏」的解讀實在有點牽強，卻成功殺出一條血路。《祥賭必贏》雖然以「賭」為主題，片名裡有個「賭」字，嚴格上並非賭片，反而是充滿正面訊息的「戒賭片」，核心價值的「同甘共苦」，正好和香港人一同逆境自強。

（專欄「何故火鍋館」每月刊出，標題由編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。）

作者簡介︱何故，內向、憂鬱而文靜的作家，已推出超過 20 本小說。從電影和打邊爐領悟人生道理。



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