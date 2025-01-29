年初一｜多區急症室需輪候約1小時至超過2小時　聯合醫院人流較少

今日（29日）是大年初一，許多診所休息，部分看病的市民或會選擇看急症。不過今日急症室的人流甚少，下午5時半，各區公立醫院的急症室輪候時間介乎約1小時至超過2小時。今日約10時，荃灣仁濟醫院輪候時間一度需6小時。



▼▼以下提供全港18間醫院急症室的輪候時間/實時更新▼▼

根據醫管局網站，下午5時半，各區公立醫院的急症室輪候時間多為約1小時和超過1小時，僅律敦治醫院、廣華醫院及博愛醫院需輪候超過2小時。現場所見，基督教聯合醫院的急症室人流亦不算多，輪候時間為超過1小時。

醫管局聯網運作總行政經理李立業早前預計，由初三開始會較多人看急症，加上近日天氣寒冷，求診高峰期或會延長。

醫管局聯網運作總行政經理李立業早前預計，由初三開始會較多人看急症。（資料圖片/盧翊銘攝）

公立醫院急症室收費如下：

符合資格人士

- 急症室：每次診症 $180

- 住院費用 (急症病床)：入院費 $75，每天 $120

非符合資格人士

- 急症室：每次診症 $1,230

- 住院費用 (普通科醫院)：每天 $5,100

私家服務收費

- 住院費用 (急症醫院)：頭等病房每天$6,650；二等病房每天 $4,430