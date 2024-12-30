大連醫院急症室貼殯葬熱線惹議　民政局回應：避免遭黑中介坑錢

內媒《瀟湘晨報》報道，12月28日，有大連網民稱在醫院急症室墻上看見了殯葬廣告， 認為此舉欠妥。當地於12月30日回應稱，張貼的並非廣告而是政策諮詢電話，避免市民被黑中介坑錢。



殯葬熱線。（瀟湘晨報）

有大連市民表示，在醫院的急診室牆上看見了張貼的「殯葬熱線」，該位市民表示：「治病救人的地方，殯葬業務推到那裏去了，讓人看了心裏不舒服，這是否欠妥。」

12月30日，當地民政局職員回應稱，因為殯葬中介向市民漫天要價，所以在接到多個投訴之後，當地推出了殯葬諮詢業務，「如果打這個熱線，工作人員就會詳細告知一步步的流程，這樣市民可以盡快把該辦理的辦理完，多點時間陪伴逝者。」

大連醫院急症室貼殯葬熱線惹議。（瀟湘晨報）

該職員還解釋，宣傳板並不在急症室內，而在外面的墻上，且用了綠色，而不是黑白色影響市民情緒。

據《大象新聞》報道，大連市殯儀館職員回應稱，數碼化殯葬服務平台是民政部門新上的一個服務，覆蓋全市的各大醫院。