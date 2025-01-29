花車巡遊｜泰國男團LYKN壓軸跳APT掀高潮　觀眾：現場氣氛好高興

迎接蛇年首日，旅發局今日（29日）年初一晚上在尖沙咀舉辦新春花車匯演，現場氣氛非常熱烈，市民及旅客不斷舉起手機打卡。韓國女團Kep1er率先打頭陣出場載歌載舞，泰國男團LYKN則壓軸演出，其後火爆全球的歌曲《APT.》響起，他們與香港舞蹈表演團隊一同載歌載舞，為整場盛事劃上完美句號。



有到廣東道觀看的市民表示，人流比想像中少，「起碼側邊（位置）都仲行得過」；另有觀眾帶女兒到現場看，指現場氣氛「好高興」，比在電視上看更震撼，笑言「會有歡呼聲」。



「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊1月29日年初一晚在尖沙咀舉行，當然少不了國泰空姐及空少表演。(夏家朗攝）

今年新春花車匯演共有55隊表演團體參與，除了9輛花車外，有16隊來自內地及國際的隊伍，並有12支本地隊伍。其中有約20支隊伍首次參與演出，包括泰國男團LYKN、K-Pop女團Kep1er等。尖沙咀晚上氣氛非常熱烈，觀眾不斷發出歡呼，並不斷舉起手機打卡。

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韓國女團Kep1er廣東話祝新年快樂 泰國男團LYKN壓軸演出

韓國女團Kep1er率先打頭陣出場載歌載舞，更以半鹹半淡的廣東話自我介紹，再向觀眾拜年，祝港人「新年快樂、恭喜發財」。她們並乘坐mini cooper到廣東道與觀眾見面，繼續與市民揮手及用廣東話拜年。

泰國男團LYKN更壓軸演出，演唱融合當代流行音樂及傳統泰國元素的歌曲《SUGOI》，其後近月火爆全球的歌曲《APT.》響起，LYKN與另一支來自香港的舞蹈表演團隊一同跳舞，為整場盛事劃上完美句號。

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國泰空姐穿上制服勁歌熱舞 兩花車有熊貓元素

尖沙咀廣東道晚上近8時45分，首架出場的花車是國泰航空的「家之歡聚 福滿團圓」。國泰一眾空姐及空少有別於工作期間的端莊，穿上制服勁歌熱舞，祝福大家「恭喜發財，國泰民安」。

港府近年積極拓展「熊貓經濟」，第4架花車為文體旅局、旅發局及海洋公園呈獻的「熊貓暢遊香港號」。緊接後的第5架花車，由亞洲旅遊交流中心呈獻的「歡樂春節．文旅賀歲」亦加入熊貓等元素或符號，祝願香港繁榮穩定。

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何文田市民：人流比想像中少

匯演進行期間，不少有遊人拿出相機，與心儀造型的花車或表演者合照，現場歡呼聲不斷，氣氛熱鬧。晚上近10時，花車巡遊表演結束，不少市民及遊客開始離去。

居於何文田的趙先生於晚上約9時來到廣東道，觀看花車匯演。他認為今年的花車匯演較以往好看，種類亦較以往多元化。他說，最喜歡Line friends主題的花車，「好似之前嗰幾年都唔覺有呢啲公仔嘅花車。」他認為現場氣氛熱鬧，但人流比想像中少，「起碼側邊（位置）都仲行得過」。至於來年會否再來看表演，他笑言：「食完飯冇嘢做都仲會過嚟。」

父帶女兒同看：較在電視上看更震撼

居於九龍區的Nick和女兒於晚上約8時來到廣東道，觀看花車表演。他認為整個花車匯演做得很好，現場氣氛「好高興」。他說，最喜歡國泰主題的花車，「（表演者）感覺上比較熱情」。Nick的女兒則最喜歡熊貓主題花車，認為造型較可愛，笑言希望來年再來觀看。

Nick說，去年只有在電視上觀看花車匯演，但今年帶上女兒，故特意來到現場，認為現場人流較想像中多。他又認為，在現場看表演較在電視上看更震撼，笑言「會有歡呼聲」。

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花車出場次序一覽

1. 國泰（家之歡聚，福滿團圓）

2. 香港賽馬會（與你並肩 共迎新春）

3. LINE FRIENDS（閃耀蛻變 賀新禧）

4. 港府文體旅局／香港旅發局／海洋公園（熊貓暢遊香港號）

5. 亞洲旅遊交流中心（歡樂春節．文旅賀歲 )

6. 澳門特別行政區政府旅遊局（感受澳門）

7. 優質旅遊服務協會（福蛇躍舞迎豐年 好客優質新景象）

8. 香港迪士尼樂園（花開迎福慶蛇年）

9. 香港旅發局（如意新春 喜樂連連）

