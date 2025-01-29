花車匯演｜尖沙咀廣東道行人路逼爆　加拿大旅客下午3點等睇表演

迎接蛇年首日，旅發局今日（29日）年初一晚上在尖沙咀舉辦新春花車匯演。現場所見，尖沙咀一帶在晚上約7時已人頭湧湧，廣東道兩邊行人路均已擠滿來看表演的人群。有來自加拿大的遊客特意於下午3時來到尖沙咀等候看表演，認為此處的表演節目很夢幻（it’s vey magical)。



1月29日年初一花車巡遊前，旅發局傍晚6時在廣東道先舉行「街頭熱身派對」，有多隊本地表演團體沿巡遊路線帶來雜耍、魔術、舞蹈及街頭音樂等，吸引大批市民及旅客在旁觀看。（周令知攝）

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新春花車巡遊將於今（29日）晚上8時15分至9時45分在尖沙咀舉行，共有9輛花車及46支本地及國際表演隊伍參加，與市民一同喜迎蛇年。在下午時分，尖沙咀一帶已陸續有人群聚集，等候觀賞花車匯演。直到晚上約7時，廣東道兩邊行人路均已擠滿來看表演的人群，場面熱鬧。

首次訪港、來自加拿大的遊客Sylvain打算在港逗留五天。他於今天下午約3時已到達尖沙咀，打算佔個好位置來觀看今晚的花車巡遊，但他笑言當時以聚集了很多人流。部分表演在傍晚約6時經已開始。

Sylvain認為，表演節目很夢幻（it’s vey magical)，又指「我很自豪能夠在這」（I am just proud to be here）。他認為香港的節日氣氛好，又稱很期待今晚的花車巡遊，打算在表演結束後在附近用餐。

居於馬鞍山的市民周太與周先生，於下午約3時30分已到達尖沙咀。周太說，知道等候表演的時間長，為免太累、特意帶來摺凳等候今晚的花車匯演。周太認為現場的氣氛很好，她又指女兒有份在今晚的花車巡遊中表演，故特意提早到場支持。至於現時感想，周太表示很期待，但又笑言：「好攰」。

來自廣東的遊客林先生剛與家人到日本旅遊，今天途經香港回到內地。他稱只是「順路經過」，來到香港的時間已是約4至5點。對於目前的表演節目，他認為「Ok呀、好㗎」，但他稱要趕及乘坐約9時的高鐵回內地，故未必會等到表演結束後才離開。至於香港的過年氣氛，他稱「維港嗰邊都OK呀，嗰邊有獅子」。

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首次訪港、來自美國的遊客Jasmin於昨天（28日）來港，她說，將會在港逗留6天，此行的目的是來感受農曆新年氣氛。她續說，於傍晚5時許已到達尖沙咀，等候觀看新春花車匯演，對目前的表演感到滿意（It’s been really cool so far. I like the culture），又認為表演值得等待。

Jasmin說，曾在美國參與過類似節目，認為此處的動漫文化較美國盛行（I feel like the anime here is a lot bigger than the U.S., the anime culture)。至於新年願望，她說「讓人們更加友善）For people to be more kind)」。

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