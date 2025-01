花車匯演｜尖沙咀廣東道行人路逼爆　加拿大旅客下午3點等睇表演

迎接蛇年首日,旅發局今日(29日)年初一晚上在尖沙咀舉辦新春花車匯演。現場所見,尖沙咀一帶在晚上約7時已人頭湧湧,廣東道兩邊行人路均已擠滿來看表演的人群。有來自加拿大的遊客特意於下午3時來到尖沙咀等候看表演,認為此處的表演節目很夢幻(it’s vey magical)。



1月29日年初一花車巡遊前,旅發局傍晚6時在廣東道先舉行「街頭熱身派對」,有多隊本地表演團體沿巡遊路線帶來雜耍、魔術、舞蹈及街頭音樂等,吸引大批市民及旅客在旁觀看。(周令知攝)

新春花車巡遊將於今(29日)晚上8時15分至9時45分在尖沙咀舉行,共有9輛花車及46支本地及國際表演隊伍參加,與市民一同喜迎蛇年。在下午時分,尖沙咀一帶已陸續有人群聚集,等候觀賞花車匯演。直到晚上約7時,廣東道兩邊行人路均已擠滿來看表演的人群,場面熱鬧。

首次訪港、來自加拿大的遊客Sylvain打算在港逗留五天。他於今天下午約3時已到達尖沙咀,打算佔個好位置來觀看今晚的花車巡遊,但他笑言當時以聚集了很多人流。部分表演在傍晚約6時經已開始。

Sylvain認為,表演節目很夢幻(it’s vey magical),又指「我很自豪能夠在這」(I am just proud to be here)。他認為香港的節日氣氛好,又稱很期待今晚的花車巡遊,打算在表演結束後在附近用餐。

居於馬鞍山的市民周太與周先生,於下午約3時30分已到達尖沙咀。周太說,知道等候表演的時間長,為免太累、特意帶來摺凳等候今晚的花車匯演。周太認為現場的氣氛很好,她又指女兒有份在今晚的花車巡遊中表演,故特意提早到場支持。至於現時感想,周太表示很期待,但又笑言:「好攰」。

來自廣東的遊客林先生剛與家人到日本旅遊,今天途經香港回到內地。他稱只是「順路經過」,來到香港的時間已是約4至5點。對於目前的表演節目,他認為「Ok呀、好㗎」,但他稱要趕及乘坐約9時的高鐵回內地,故未必會等到表演結束後才離開。至於香港的過年氣氛,他稱「維港嗰邊都OK呀,嗰邊有獅子」。

首次訪港、來自美國的遊客Jasmin於昨天(28日)來港,她說,將會在港逗留6天,此行的目的是來感受農曆新年氣氛。她續說,於傍晚5時許已到達尖沙咀,等候觀看新春花車匯演,對目前的表演感到滿意(It’s been really cool so far. I like the culture),又認為表演值得等待。

Jasmin說,曾在美國參與過類似節目,認為此處的動漫文化較美國盛行(I feel like the anime here is a lot bigger than the U.S., the anime culture)。至於新年願望,她說「讓人們更加友善)For people to be more kind)」。

