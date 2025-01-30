年初二急症室｜瑪嘉烈醫院輪候時間一度逾8小時 籲輕症轉看私營
撰文：石國威
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今日（30日）是蛇年大年初二，不少診所讀休息，部份看病市民或選擇看急症。在早上10時30分，全港18間設有急症室的公立醫院人流大致不多，但瑪嘉烈醫院急症室參考等候時間達到上限的逾8小時。醫管局指，當最長等候時間顯示上限為8小時，表示急症室正處理大量等候已久的病人，病況輕微的病人可考慮使用私營醫療服務。至中午，瑪嘉烈醫院急症室參考等候時間稍減至逾7小時。
▼▼以下提供全港18間醫院急症室的輪候時間/實時更新▼▼
醫管局指，急症室會優先診治被分流為危殆、危急和緊急的病人，而急症室須處理突發意外傷者及危重病人，因此未能準確提供預計等候時間，籲市民見諒及耐心等候。
聯合醫院須等候逾6小時 天水圍醫院等候逾5小時
根據醫管局網頁早上10時30分顯示，急症室等候時間最長的是瑪嘉烈醫院，參考等候時間達到上限的逾8小時，其次是聯合醫院逾6小時，天水圍醫院則要等候逾5小時。
醫管局指，最長等候時間顯示上限為8小時，表示急症室正處理大量等候已久的病人。病況輕微的病人可考慮使用私營醫療服務（基層醫療指南或香港醫生網）。
醫管局聯網運作總行政經理李立業早前預計，由初三開始會較多人看急症，加上近日天氣寒冷，求診高峰期或會延長。
公立醫院急症室收費如下：
符合資格人士
- 急症室：每次診症 $180
- 住院費用 (急症病床)：入院費 $75，每天 $120
非符合資格人士
- 急症室：每次診症 $1,230
- 住院費用 (普通科醫院)：每天 $5,100
私家服務收費
- 住院費用 (急症醫院)：頭等病房每天$6,650；二等病房每天 $4,430
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