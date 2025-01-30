初二｜西九龍站入境大堂逼爆　廣州客來港過新年　專程維港賞煙花

正值內地春節8日長假期，入境處預計大年初二是旅客入境高峰期。記者今日（30日）下午2時許到達西九龍高鐵站，可見入境大堂人頭湧湧，大批旅客「塞爆」過關閘口，有人花半小時才成功過關。有廣州旅客首次來港過農曆新年，亦有旅客一家人專程到晚上維港欣賞煙花匯演，並計劃留港五日，花約5萬元。



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高鐵站入境大堂擠擁 有旅客花半小時過關

下午2時許，西九龍高鐵站近入境大堂人頭湧湧，大批旅客拉着行李箱排隊過關，每個閘口皆見人龍，頗為擠擁。廣州旅客黃女士表示，今次並非第一次來港，留意到今日人流較平日多，花了半小時才成功過關。

她說今次主要帶未曾訪港的兒子來旅遊，「之前未辦通行證，一直想去，但去不了，現在辦了就過來」，並會逗留5天。其兒子表示，希望到迪士尼樂園、吃菠蘿包，今晚也會到維港欣賞煙花匯演。黃女士預計整個旅程花費數萬元。

廣州旅客黃女士表示，今次主要帶未曾訪港的兒子（中）來旅遊，「之前未辦通行證，一直想去，但去不了，現在辦了就過來」。（任葆穎攝）

廣州旅客首來港過新年 人均花約5000元

廣州旅客馮先生表示，未曾在香港過新年，加上地點就近，便選擇來港旅遊。談及廣州的新年氣氛，他說當地多外地人工作或做生意，適逢新年就會回「老家」過年，形容「春節時會比較空」，氣氛未算太濃厚。他與朋友一行6人訪港，預計每人花費5000多元，會逗留4日3夜，主要是朋友計劃行程。

浙江旅客郭先生說，沒特別計劃行程，但問及他會否看今晚煙花匯時，他則稱「這個好像是要去的。」（任葆穎攝）

浙江旅客郭先生說，未曾到訪過香港，加上之前已去過其他內地城市，故今次與親朋戚友共7人來港旅遊，「待久了就想去其他地方。」他說，沒特別計劃行程，但問及他會否看今晚煙花匯時，他則稱「這個好像是要去的。」