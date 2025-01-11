三跑｜物流業指中小企經營困難　倡拓中東等市場發展化妝品等業務

香港國際機場三跑系統啟用超過一個月，香港物流協會會長袁美儀表示，協會不少中小企會員疫情後經營困難，期望政府可帶頭去攻，而不是守，從被動變主動，建議加大對東南亞、北美洲、南美洲等的航線布局，並著重開拓東南亞、非洲、中東等市場，大力發展電子產品、化妝品及快遞等高增值業務等。



▼2024年11月28日 三跑系統啟用▼



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袁美儀今日（11日）在電台節目表示，三跑投入運作後，預計2035年可達到每年處理1.2億人次旅客及超過1,000萬噸貨物的目標；雖然2023年客運量有3,950萬人次，貨運吞吐量433萬噸，但認為目標並非定得太高。

她解釋，目前香港機場航空貨運量在大灣區佔75%，到2035年粵港澳大灣區將擁有7座運輸機場、17條跑道，旅客吞吐量達4.2億人次，貨郵吞吐量超過2,000萬噸，故香港機場客貨運能力正不斷增強，加上迪拜、泰國等國家不斷擴大機場基礎建設，增加投入，料能帶動香港機場運輸能力，航天城「11天空」大型綜合商場也可帶動經濟及就業效益。

香港物流協會會長袁美儀。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

不過，她指協會有不少中小企會員疫情後經營困難，期望政府可以帶頭去攻，而不是守，從被動變主動，又指在供應鏈重組下所有貨物轉由其他地方出口，希望港府可主動向中央說明香港可以做甚麼或想做甚麼，以提升香港航空樞紐地位。

她建議應強化空域協調和空管協作，加大對東南亞、北美洲、南美洲等的航線布局；明確香港在粵港澳大灣區機場群中的功能定位、合理分工；以及著重開拓東南亞、非洲、中東等市場，大力發展電子產品、化妝品及快遞等高增值業務等。

袁美儀又指，希望新上任的運輸及物流局局長陳美寶可幫忙減低業界營運成本，擴大航點網絡，運費穩定，拓展綠色船運、空運，加強培訓環境、社會及管治（ESG）人才。