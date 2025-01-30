初二｜尖沙咀天星碼頭擠滿大批旅客　人龍延至入口對開50米

農曆大年初二，大批內地旅客陸續訪港，尖沙咀天星碼頭更人潮擠擁，大批旅客輪候乘坐天星小輪，人龍由碼頭入口延開至50多米外，現場架起鐵馬，有職員疏導人潮。有第一次乘小輪、來自佛山的旅客表示，「第一次搭，不知道這麼多人」，輪候約10分鐘也未入閘，只是靠近入口位。



+ 5

天星碼頭有大批旅客排隊，由尖沙咀登上渡輪往中環及灣仔方向。下午約4時，排隊的人龍，隊伍從碼頭入口、匯豐銀行旁，延伸開至50多米距離，現場架起鐵馬，有職員舉牌疏導人潮。

曾赴香港近十次的廣東佛山旅客高小姐稱，輪候約十幾分鐘，隊伍才靠近至碼頭入口位，即匯豐銀行旁邊的位置。她計劃到中環逛逛，無計劃晚上看煙花，因擔心人流太多。「這個郵輪（小輪）我們第一次搭，不知道這麼多人。」被問及人流很多，會否後悔，她表示：「還好吧，也就來看看。」