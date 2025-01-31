7成原沒安排疫苗外展學校已參與　盧寵茂稱沒施壓：壓力來自病毒

香港本月初踏入流感季節/流感高峰期，早前衞生防護中心公布168間沒有安排流感疫苗學校外展計劃的學校名單，有學界稱帶來負面標籤。截至本周二（28日），73%原本在沒有安排名單的學校已參與計劃，醫務衞生局局長盧寵茂今日（31日）在商業電台訪問稱，暫時無意改變公布名單做法，認為措施有必要且「正面」。

盧寵茂指，公布名單後，大部份原本沒參與計劃的學校現時都已參加，強調踏入流感季節起已經錄得兒童嚴重個案，兒童接種疫苗有迫切性，強調政府沒施壓：「壓力唔係源於政府一方，個壓力係個病毒帶畀我哋......希望學校又好，佢哋嘅領導又好，真係感受到個壓力，壓力唔係我，係個流感疫情。」



醫務衞生局局長盧寵茂（資料圖片/黃浩謙攝）

▼2024.09.12 香港醫學會建議市民盡快接種冬季流感疫苗▼



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本月初有168間學校沒有安排流感疫苗外展計劃 至本周二只餘45間

為提高學童的流感疫苗接種率和協助學校安排外展疫苗接種服務，政府推行「季節性流感疫苗學校外展計劃」，涵蓋對服務有興趣的中學、小學、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心。學校可選擇參加「季節性流感疫苗學校外展計劃」或「疫苗資助學校外展」計劃，為學童提供免費或/和資助流感疫苗接種。

衞生防護中心早前指，仍有部份學校沒有參與季節性流感疫苗學校外展活動，或未提供確定的接種日期，指這些學校的家長應盡快帶子女到參與「疫苗資助計劃」的私家醫生診所接種流感疫苗。本月初時，中心發布168間沒有安排季節性流感疫苗學校外展學校/ 幼兒中心名單 ，以及13間仍未提供確定接種日期的學校名單。

截至本周二（28日），名單上的學校只餘45間，包括26間幼稚園 / 幼兒中心、12間小學及7間中學。

盧寵茂不認為公布名單負面：如果學校知道負面應該參加咗

盧寵茂今日（31日）在商業電台專訪稱，暫時無意改變做法，亦指不應視有關做法是「負面」，反而是「正面」：「我覺得係正面，經過衞生署多次提醒、催促、邀請，照計學校應該考慮得好清楚，咁耐都決定不做，過程入面肯定同家長有晒溝通，基於呢個事實，佢哋決定唔參加外展，咁唔應該負面啦，如果學校知道係負面，佢哋應該可能參加咗啦。」

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強調兒童接種疫苗有迫切性 政府沒施壓

盧寵茂指，公布名單後，大部份原本沒參與計劃的學校現時都已參加，強調踏入流感季節起已經錄得兒童嚴重個案，兒童接種疫苗有迫切性，強調政府沒施壓：「壓力唔係源於政府一方，個壓力係個病毒帶畀我哋......希望學校又好，佢哋嘅領導又好，真係感受到個壓力，壓力唔係我，係個流感疫情。」