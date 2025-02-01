阿Mo左手腕可握拳、二頭肌有反應　父︰電動輪椅上的阿Mo指日可待

MIRROR演唱會意外中嚴重受傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）仍然留醫。Mo父李盛林在第132周代禱信中透露，阿Mo第二階段治療的進展已稍稍超越預期，目前他能握拳提起左手腕，左手二頭肌亦開始對刺激有反應，期望訓練他能自主控制排便暢通。



李盛林又指，阿Mo有約兩成身體機能可操控電動輪椅，若掌握餘下八成便可來去自如，「相信真正能達成 『電動輪椅上的阿MO』這一目標指日可待」。



▼2022年7月28日紅館MIRROR演唱會受傷舞蹈員李啟言（阿Mo）IG照片▼



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冀阿Mo持續訓練自主控制排便暢通

Mo父李盛林在信中表示，阿Mo第一階段的治療為單組肌肉訓練，以強化個別肌肉和關節的能力，第二階段為組合肌肉的訓練，包括自行提起上肢進食等。

Mo父透露，目前阿Mo第二階段治療僅開展三周，進展已稍稍超越預期，更稱成果令人鼓舞。現時阿Mo的左手腕可握拳與前臂「平行」 ，左手的二頭肌開始對刺激有反應。

至於阿Mo控制排便神經的肌肉亦配對成功，期望透過持續訓練，達至自主控制排便暢通，以免排便不順暢時影響血液循環、血壓上升。

阿Mo在過去三周的訓練中，有約兩成身體機能可操控電動輪椅。（羅乃萱Shirley Loo FB圖片）

若能掌握餘下八成身體機能 將可操控電動輪椅

Mo父又指過去三周的訓練中，阿Mo有約兩成身體機能操控電動輪椅，若他能掌握餘下八成，雖然未能靠雙腳行走，也可來去自如，「相信真正能達成 『電動輪椅上的阿MO』這一目標指日可待」。

代禱信全文：

*李盛林牧師 // 啟言 (阿Mo）代禱信 132 (20250202 ) - 「第二階段復康在望」*

「… 忘記背後，努力向前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞。」 (腓立比書3:13-14)

*【經文解釋* (下)】*

1) *保羅滿懷熱切和積極態度的奮鬥是不夠的，還要「向著標竿直跑」*，清楚要奔跑的方向，這是保羅生命賽道要走的終點線，就是要得從上面召他要得的獎賞。

2) 蒙神選召的保羅要忠誠的走這屬靈信仰的賽道，*其間不單要在各等的患難中建立與神的密切關係，更是在這些經歷中見證神的救贖和榮耀的得勝*。

*【阿MO在經文中的體驗 (下)】*

1) *經歷了兩年半的挑戰，阿MO與家人漸漸體會到神的用意*。愈走愈明白這遭遇是叫在今天正在全球信仰淡化的時代中，再次印證祂仍掌管。天地雖然變遷，但祂仍是創造主與救贖主，垂聽人的禱告，觀看世人的作為。

2) *上一封代禱信130已清楚確立了阿MO現階段人生的標竿*。藉著這標竿，見證神在他身上的絕對能力，使榮耀歸與這位創造和救贖主。

*(一) 啟言 (Mo)：踏進第二階段的創新治療 (5) - 【第二階段復康在望】*

1) 過去一週向治療團隊的負責人了解阿MO經過三週治療的情況，他的歸納令人深感鼓舞：

a) 第二階段開始只三個星期，*進展已稍稍超越預期*；

b) 第一階段的治療和操練都是單組肌肉的訓練，以能夠強化個別肌肉和關節的能力。但 *第二階段是組合肌肉的訓練，以步向生活最基本的組合肌肉活動功能，如自主提起上肢進行飲食等*。

c) *這階段剛配對了大腦電波與左手二頭肌和左手手腕*，使他們彼此呼應。目前左手手腕可以握拳頭輕微提升至與前臂平行。而左手二頭肌開始對刺激有反應。

d) *控制排便神經的肌肉剛配對成功*，盼透過持續訓練，有機會達至自主控制排便暢通，不至在不能排出時影響血液循環而血壓提升。

e) *在過去三個星期的訓練中，阿MO已建立了大概20%能操作電動輪椅的身體機能。若能操練掌握餘下80%，便可以有機會被放在電動輪椅中* 。雖仍未能用腳行走，但到時也能來去自如了。相信真正能達成 *「電動輪椅上的阿MO」* 這一目標指日可待。

*2) 【禱告】*

a) 新的一個階段需要更多的精神體力來集中面對操練，願阿MO的能力從仰望神而來。

b) 為這階段的治療短短三星期已有稍微高於預期的進展來禱告感謝，祈願未來的日子更在神的恩惠下，突破重重的障礙難關。

*(二) Mo爸媽：【生命經歷分享】*

1) 回想事發時醫生曾說，若阿MO日後有機會康復的話，都是以年來計算。何況在當年對高折癱的人士來說，能夠維持身體不萎縮和體魄健壯已是難能可貴了。*當時我們只覺得復康的路途遙遠且艱難，唯有集中當下求生*，也沒有怎樣多想未來將會是怎樣發展。

2) *可現在看到阿MO的努力成果，帶來了具體的復康盼望*。雖然無奈地面對這條以年計的復康路，但過程中卻是一步一步見到正面的反應，也是感到很是鼓舞的。

隨著阿Mo 治療過程的變化，我們深刻體會到上帝無條件的愛與拯救大能，更感謝神和你們的記念 - *「132 第二階段復康在望」*