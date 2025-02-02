直擊港深看賀歲片｜旺角觀眾：港產片不遜色　北上觀眾：港未上映

去年本港共有9間戲院結業，電影業的前景令人堪憂。農曆新年假期向來是賀歲片的黃金檔期，究竟業界今年能否送上亮麗的「成績表」？《香港01》在大年初四（2月1日、周六）下午時份，分別到旺角百老匯戲院及深圳的星河寰宇影城觀察，發現本港似乎未受北上熱潮影響，等候入場的觀眾大排長龍。有影迷認為港產賀歲片並不遜色，反問為何要北上看電影︰「香港睇到點解要北上先？」

另一邊廂，深圳商場的電影院同樣旺場，距離開場尚餘兩至三個小時，多套電影的入座率已達七至八成，但目測港人所佔的比例不高，有長者解釋，由於本港戲院推出長者優惠，早場票價毋須30元，因此只會在內地品嚐價廉物美的美食。不過，也有影迷特地北上觀賞香港仍未上映的《唐探1900》，亦有家庭表示看電影只為填補午餐及晚餐之間的空餘時間。



+ 14

旺角百老匯戲院舉行《看我今天怎麼說》優先兼謝票場 觀眾大排長龍

農曆新年向來是賀歲片的黃金檔期，不過內地及香港兩地上映的電影並不相同。香港方面包括港產片《祥賭必贏》、《麻雀女王追男仔》及《臨時決鬥》等，內地則有《唐探1900》及《哪吒之魔童鬧海》等，只有《封神第二部︰戰火西岐》及《射鵰英雄傳︰俠之大者》於兩地同時上映。究竟在北上熱潮的衝擊下，港人又有何抉擇？

大年初四下午約3時正，旺角街頭人來人往，百老匯戲院陸續有市民到場購票，同時《看我今天怎麼說》的優先兼謝票場即將舉行，等候進場的觀眾大排長龍。不過也有市民站在自助售票機前考慮良久，最終「投降」離開戲院。

市民阿唯表示，由於串流平台非常方便，影響到戲院看電影的意欲。（吳美松攝）

影迷留港支持港產賀歲片︰香港睇到點解要北上先？

影迷王先生表示，本港今年上映的賀歲片題材豐富，讚揚仍然保持水準，又認為在戲院的觀賞體驗，相比串流平台更令人專注，惟戲院近年不斷結業，期望市民進場支持。被問到會否考慮北上看電影，他則反問︰「香港睇到點解要北上先？」

市民阿唯與朋友觀看電影宣傳片後離開，他表示觀察到港產片近年漸有進步，但平日主要到戲院觀看漫威系列的電影。他又指，由於串流平台非常方便，影響到戲院看電影的意欲，即使北上也選擇其他娛樂活動。

+ 3

內地戲院距離開場尚餘兩三個鐘 入座率達七至八成 深圳觀眾佔多

另一邊廂，深圳商場福田星河COCO Park下午時份人頭湧湧，大批港人趁農曆新年假期到場吃喝玩樂，與家人聚首一堂享受天倫之樂。星河寰宇影城下午3時許，門外已有大批影迷排隊購票，不過目測絕大部份為深圳本地人。

根據美團App顯示，截至傍晚6時正，距離開場尚餘兩至三個小時，多套電影的滿座率已達七至八成，包括《唐探1900》、《哪吒之魔童鬧海》等，只餘下前排或兩側的座位可揀選，票價則介乎人民幣72元至78元（折合約76至84.6港元）。

香港戲院賀歲片票價較內地貴兩至三成

目前港深兩地只同時放映兩套賀歲片，以上述福田星河寰宇影城及旺角百老匯戲院為例，對比周末相近時間的票價，可發現電影《封神第二部︰戰火西岐》分別索價人民幣73元（折合約79.2港元）及115元；至於《射鵰英雄傳︰俠之大者》則分別為人民幣75元（折合約81.3港元）及105元。換言之，香港較內地貴兩至三成。

楊先生表示，由於《唐探1900》暫未在香港上演，故與太太北上先睹為快。（歐陽德浩攝）

影迷特地北上看《唐探1900》︰因為香港未上演

由於內地賀歲片仍未在香港上映，港人楊先生與妻子特意到深圳吃喝玩樂，順道觀賞周潤發主演的《唐探1900》。他強調不分地域觀看電影，例如去年底便留港支持許冠文及黃子華主演的《破．地獄》，「如果𠵱套戲喺香港，我會喺香港睇，但因為香港未上演。」

楊先生大讚《唐探1900》精彩，形容為充滿寓意的電影，劇情講述清末時期為何國家積弱，以勉勵國人自強不息。然而記者提到港產賀歲片，他則思考片刻，只想起2002年由劉德華主演的《嚦咕嚦咕新年財》，其他電影則沒有印象。

讚內地觀眾離場自行丟棄飲品自律性高

被問到港深兩地電影院有何不同，楊先生透露只要成為該戲院的會員，便可憑優惠價購票，下午場只收人民幣約30元（折合約32.5港元）。楊太則觀察到，內地觀眾離場後會自行丟棄飲品，讚賞他們的自律性高。

香港戲院推長者優惠 北上長者稱低至30元︰香港都好經濟啦

另一港人韋先生則準備觀看《唐探1900》的晚間場次，他表示平時在家觀看串流平台Netflix，偶爾則與家人北上深圳「攝時間」看電影，「原因好特別嘅，因為我哋上嚟想食嘢，食餐下晝，至到夜晚嗰餐，中間有一段時間冇嘢做，咪睇戲囉。」

也有多名香港長者表示不會在深圳看電影。其中馬伯伯表示，北上只為「行個大運」，例如中午品嚐椰子雞煲，人均只花100元。他又提到香港部份戲院推出長者優惠，票價已非常便宜，早場更毋須30元。「香港都好經濟啦，我哋長者嚟嘛，所以好平。」

香港電影工作者總會發言人田啟文。（資料圖片）

田啟文︰歸根究底拍得好同有口碑最重要

香港電影工作者總會發言人田啟文早前接受《香港01》訪問時表示，市民外遊確實對票房有影響，但他相信賀歲片一旦建立口碑，便可吸引市民到戲院支持，例如有近年的《飯氣攻心》或《毒舌大狀》。「所以歸根究底都係先嚟部戲係拍得好同有口碑，先係最重要囉。」