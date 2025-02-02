美麗華領隊上海車禍亡｜旅監局：旅行社有為自由作業領隊提供保險

上海浦東機場附近年初三（1月31日）發生致命車禍，美麗華旅遊一名男領隊身亡，死者平時會以自由身份幫助旅行社帶隊。對於事件引起關注持牌領隊所受到的保險保障，旅遊業監管局2月1日表示，持牌旅行代理商須為領隊提供工作保險的保障，包括因職務所需，在沒有佩戴安全帶而在旅遊車上站立、工作及走動，初步了解，美麗華旅遊有按規定為，為死者以自由作業領隊執行職務提供工作保險保障。



圖為上海浦東機場。（人民日報）

旅監局深感難過 上海已就交通意外展開調查

旅監局對於有持牌領隊在執行職務時不幸離世深感難過，會繼續協助涉事旅行代理商和離世領隊家屬處理後續跟進工作。該團共16名團友已於意外當日安全返港。

旅監局表示，在1月31日下午已獲美麗華旅遊按照《持牌人指令》規定通報事件，並在其後與美麗華旅遊密切跟進後續安排，包括協助美麗華旅遊派員於香港國際機場照顧返港的團友，以及聯繫入境事務處與涉事旅行代理商和離世領隊家屬，以提供適切協助。

旅監局表示，於2月1日掌握的資料，上海市相關執法單位已就交通意外展開調查，現階段就事故作任何揣測和評論。旅監局與涉事旅行代理商會配合相關執法單位安排下一步跟進工作。

美麗華旅遊有限公司總經理李振庭（左）。（資料圖片/羅國輝攝）

領隊工作保險保障包括在旅遊車上站立、工作及走動

旅監局表示，在《旅遊業條例》的框架下實施的新旅遊業監管制度對旅客和從業員均有明確和完整的保障。按照《持牌人指令》，持牌旅行代理商如指派自由作業領隊執行領隊職務，須採取切實可行步驟，確保該領隊獲提供領隊工作保險的保障，及按《持牌人指令》的規定向該領隊提供保費津貼，或為該領隊提供領隊工作保險的保障。

該局指，《持牌人指令》規定的工作保險保障，須包括因領隊職務所需，沒有佩戴安全帶而在旅遊車上站立、工作及走動，或在馬路上協助外遊旅行團的參與者上車下車或搬運行李的情況。

旅監局表示，初步了解，是次意外的涉事持牌旅行代理商有按《持牌人指令》的規定行事，離世領隊作為自由作業領隊執行職務有工作保險保障。對於就事件的後續保險賠償安排，旅監局會與涉事旅行代理商和離世領隊家屬因應意外的調查結果作適切跟進。

領隊跌出車外後死亡 以自由身份幫旅行社帶隊

香港旅遊業僱員總會理事長林志挺日前表示，意外中不幸去世的領隊，曾加入工會，現時正核實是否仍在籍，因工會有為會員購買20萬元平安保險。他指據工會資料，死者年約50至60歲，有領隊及導遊牌照，屬於在業界工作多年的資深人士，平時會以自由身份幫旅行社帶隊，或接待來港的本地團等。

涉事的美麗華旅遊一團於1月26日出發，為華東6天旅行團，該團於1月31日回港前往浦東機場途中發生交通意外，全團客人共16人連當地導遊及司機未有受傷，領隊跌出車外後死亡。