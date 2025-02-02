年初五急症室｜多間醫院早上等逾8小時　廣華有病人凌晨等到中午

今日（2日）年初五，仍有不少私家診所休息，市民有不適或須看急症。今早9時，全港18間設有急症室的公立醫院候診人流大致較多，其中五間醫院急症室參考等候時間達到上限的逾8小時，包括東區醫院、明愛醫院、廣華醫院、聯合醫院及瑪嘉烈醫院。其中廣華醫院急症室，有病者凌晨來求診，等至近中午才獲醫生診症，陪同病者的家屬稱私家診所休息，被迫來急症室，「當然好擔心，又唔知究竟咩病」，並指許多輕症病人均來排急症，導致輪後時間過長。



根據醫管局網頁早上9時顯示，有多間醫院的急症室參考等候時間達到上限的逾8小時，包括東區尤德夫人那打素醫院（東區醫院）、明愛醫院、廣華醫院、基督教聯合醫院及瑪嘉烈醫院，其次是瑪麗醫院要等候逾6小時，之後是博愛醫院、威爾斯親王醫院要等候逾5小時；伊利沙伯醫院、天水圍醫院及屯門醫院，須等候逾4小時。

有關醫院急症室的繁忙情況，持續至早上11時才稍為緩和，其中廣華醫院和東區醫院需輪後7小時以上，其他醫院的輪後時間均介乎約1至5小時。

(醫管局網頁截圖)

今早11時，廣華醫院急症室內有逾30人等待看症，當時顯示的輪候時間為超過7小時。其中市民張先生及其胞姊凌晨已到達廣華醫院求診。張先生指，因為姐姐睡夢中突然胃痛，由於許多私家診所仍未開門，他於是陪同姐姐到急症室求診，輪候非緊急服務，惟由凌晨約4時許，等候了超過7小時後至接近中午，才獲「叫名」可以進入診症室見醫生。他說：「當然係好擔心，見佢（姐姐）唔舒服，又唔知究竟咩病，又唔知幾時先見到醫生。」

張先生指農曆年長假期，許多人輕症病人均來急症室看病，導致輪候時間過長，「可能感冒又嚟、頭暈又嚟，我估好多未必需要嚟（看急症）。」他又指「如果再等耐啲，就真係轉出去私家醫院睇。」

余先生懷疑自己患高血壓，故來急症室求診。（賴卓盈攝）

另一位病者余先生，因近日常常感到困倦和頭痛，懷疑患上高血壓，故今早到急症室輪候非緊急服務，暫時等候了一個多小時，預計還需等待約2小時。他認為時間尚能接受，稱「我本來也不嚴重，就是想來開一些藥，等一等也沒關係。」

醫管局指，最長等候時間顯示上限為8小時，表示急症室正處理大量等候已久的病人。病況輕微的病人可考慮使用私營醫療服務（基層醫療指南或香港醫生網）。