緬甸詐騙營｜家屬指被困者失聯生死未卜　泰副領事接信稱全力營救

現時仍有9名港人，被誘騙及禁錮在東南亞詐騙園區。有家屬今日（3日）再到泰國駐香港總領事館遞交請願信，獲副總領事接信。協助家屬的前油尖旺區議員余德寶引述對方指會全力營救被困港人。家屬指與家人失聯多時，「唔知佢係生定死」，期望特區政府及泰國政府可以「幫幫手」。



余德寶（右）今日與兩位被禁錮港人的家屬Mary（中）及Mandy（左）到泰國駐港總領事館遞交請願信。（夏家朗攝）

兩名被禁錮港人的家屬及前油尖旺區議員余德寶，今早10時到金鐘紅棉路泰國駐港總領事館，遞交請願信。他們與家屬進入領事館約15分鐘後離開，由副總領事接信。余德寶表示雙方曾短暫交談，副總領事指會緊密聯繫香港政府，又承諾全力營救被困港人。余德寶形容內容正面，相信對家屬來說是一個安慰。

家屬Mary表示，十分擔心被禁錮家人的安全。以往間中都成功聯絡，但早前家人提過園區會轉地方，預告可能斷聯，至今一直未見有音訊。她又指以往節日，被禁錮者都獲准報平安，但這次農曆新年沒有，表示「唔知佢係生定死、有冇受傷」，希望特區政府及泰國當局能夠幫忙營救。

家屬Mandy表示：「我哋真係好擔心屋企人，收唔到佢哋任何消息。」昨日再有港人獲救，她說自己心情是「又悲又喜」，「喜嘅係戥佢屋佢人安樂，悲係我哋屋企人仍然被禁錮」，但她仍對家人能安全回港感到樂觀。

談到昨日（2日）獲泰國軍方營救的31歲香港女子，余德寶表示該名女子並非他收到的求助個案。他現時手上共有7個求助，早前已代表他們向特首辦及保安局發信，把求助個案的最新資訊交給政府跟進，又指正計劃再次約見保安局專責小組，交流最新資訊。