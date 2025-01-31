緬甸詐騙營｜鄧炳強稱與家屬保持聯絡　有需要時再派專責組到當地

現時仍有10名被誘騙到緬甸電騙營港人未獲釋，保安局局長鄧炳強今日（31日）接受電台專訪時，指專責組和警方案件主管，一直與受害人家屬保持聯絡，會繼續以受害人盡快回港為目標，有需要時會再派專責組到當地，協助有關工作。

鄧炳強又提到本港仍然面對來自外部勢力及本土恐怖主義的國安風險，指對潛逃外國、在海外提倡港獨人士亦不能掉以輕心。



就港人被困東南亞地區一事，保安局局長鄧炳強指，有需要時會再派專責組到當地。（資料圖片/廖雁雄攝）

鄧炳強接受商台專訪，指仍有10名港人在東南亞國家未被救出，專責組及警方案件主管一直與受害人家屬保持聯絡，會繼續以受害人盡快回港為目標，有需要時會再派專責組到當地，協助有關工作。

盼有機會被騙市民能提早接收防騙訊息 鄧炳強：到救人一步已消極

鄧指政府會聯同國家駐外領館、外交部、泰國駐港領館以及相關東南亞地方駐香港領館一同努力，用盡一切方法，希望盡快營救受害人，同時會在港作出相應調查，包括中介人或回港受害人，繼續進行情報工作，「其實到救人一步已經是消極」，故希望所有有機會被騙市民，都能提早接收相關訊息。

圖為2025年1月27日，一名在緬甸被禁錮從事非法工作並於日前獲救的香港居民（左二），晚上在專責小組陪同下順利由泰國返回香港。圖示保安局、香港警務處和入境事務處人員在場協助。（政府新聞處圖片）

他又稱雖然國安法及基本法23條已實施，但仍面對來自外部勢力和本土恐怖主義的國安風險，部份人在2019年後被煽惑反政府，企圖用暴力行為宣揚政治思想，故對潛逃外國人士在海外提倡港獨，亦不能掉以輕心。「我們不會幼稚到認為有了法例，社會上就不會有人犯法」，故須繼續從各方面工作，包括加強國安教育宣傳，以及搜集情報和執法。

他又説，政府會對潛逃者實施多項舉措，包括撤銷其特區護照，展示打擊危害國家安全人士的決心和能力，亦警惕所有人士在作出危害國家安全行為前，都要想多一步。

另外，鄧稱去年出現新的假冒客服詐騙手法，令整體騙案數字上升3,232宗，假冒客服案件在騙案中佔約5,000宗，已因應不少剛來到香港讀書的內地學生，成為騙徒目標， 對他們特別加強宣傳。