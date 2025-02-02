緬甸詐騙營｜港府及泰國當局合作救出31歲港女　消息指無給予贖金

一名在緬甸被禁錮從事非法工作的31歲香港女子，今日（2日）獲泰國當局救出，現時已身處泰國，當局正協助她盡快返港。據了解，今次也沒有給予贖金；泰國當局根據本港保安局專責小組的名單，與緬甸有關當局接洽，找出事主。扣除她後，目前仍有8名求助港人被扣押在緬甸、1人在柬埔寨，從事詐騙營工作。



本港保安局晚上表示，專責小組一直和泰國有關當局及該名獲救港人保持聯絡，並會盡快安排該名港人返港。



31歲香港女子（前左）在獲救後，獲泰國司法部部長Tawee Sodsong（塔威，前右）接見，討論回港安排。（泰國媒體《TheTruthkaea》影片截圖）

獲救港女早前身處緬甸妙瓦底南部

泰國傳媒報道指，該名31歲香港女子早前身處緬甸妙瓦底（Myawaddy）南部，並透過泰國毒品管制局辦公室（Office of the Narcotics Control Board, ONCB）向泰國方面請求，進入泰國邊境達府（Tak Province）的樸帕縣(Phop Phra district)，即妙瓦底對岸，於今日將該名女子送到泰國境內。

港女向泰司法部長查詢可否憑損毀護照回港

該名香港女子獲救後，獲泰國安排曾與香港保安局副局長卓孝業見面的泰國司法部部長Tawee Sodsong（塔威）見面。在枱上可見一本被剪了四分一的護照，她向塔威詢問能否持該護照回港。

據了解，在卓孝業與專責小組與泰國有關當局見面後，雙方積極跟進被禁錮緬甸港人，港方將求助港人名單交予泰國當局協助尋找，近日找到該名女子，並獲安排送到泰國境內，沒有支付任何續金。

保安局副局長卓孝業（左二)1月13日率領香港專責小組到泰國時，獲泰國泰國司法部部長塔威（右二）接見。(政府新聞處圖片）

保安局：安排獲救港人盡快回港

本港保安局表示，高度重視有香港人懷疑被誘騙到東南亞國家被禁錮從事非法工作個案，副局長卓孝業上月率領來自保安局、警務處和入境事務處的專責小組成員到泰國曼谷，與泰國總理主持的打擊販運人口活動委員會的成員、泰國司法部部長塔威率領司法部轄下的執法部門首長，以及泰國國家警察等高層官員會面，跟進有關個案；同時局長鄧炳強亦與泰國、緬甸和柬埔寨的駐港總領事會面及保持聯絡。

31歲香港女子（後）獲救出緬甸詐騙營。（泰國電視第七頻道新聞影片截圖）

局方表示，上月下旬再派出專責小組成員到泰國與不同單位協調，並與泰國國家警察轄下的泰國移民局副局長潘塔納，以及泰國司法部轄下專責特別調查及專責打擊人口販運的部門首長開會，安排獲救港人盡快回港，並繼續協助積極跟進所有仍未返港的相關求助個案，全力爭取他們盡快返回香港。