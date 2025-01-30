緬甸詐騙營｜余德寶稱有被困港人農曆年失聯　反常情況家屬倍憂心

港人被誘騙到緬甸電騙營引起廣泛關注，協助營內港人家屬的前油尖旺區議員余德寶今日（30日）最新表示，有親屬農曆新年間，與營內港人斷聯，余德寶今日代表家屬函特首辦公室和保安局跟進有關情況。另外，有家屬在向特區政府求助及向警方報案，近日再向余德寶求助。



前油尖旺區議員余德寶今日在社交平台表示，他近日再收到多一宗的求助個案，截至今日，仍有七名向他求助的港人未回港。（資料圖片/盧翊銘攝）

多一名被困港人家屬向余德寶求助 該人已被禁錮緬甸詐騙園區多個月

前油尖旺區議員余德寶今日在社交平台表示，他近日再收到多一宗的求助個案，截至今日，仍有七名向他求助的港人未回港。至於最新收到的求助，該名港人已經被非法禁錮在緬甸詐騙園區多個月，家屬已經向政府求助及向警方報案。

余德寶又透露，農曆新年間有家屬與營內港人斷聯。他提到，過往節日期間，詐騙園區通常會允許家屬與親人通話或收到簡訊「報平安」，現時情況讓家屬感到憂心，他們希望政府能夠就營救計劃給予明確的回應。

余德寶又指，已應家屬請求致函特首辦公室和保安局，跟進有關情況和把最新的求助個案及部份家屬的最新資料向政府跟進，又指家屬期望向特區政府可以全力營救他們的家人。

現時仍有10名港人被困詐騙園區

保安局早前表示，由去年至今，共接獲28宗港人被謻騙到東南亞地區從事詐騙工作的救助，扣去早前已營救16人，以及近日加強工作後營救多2人，現時仍有10人遭扣押，9人現時身處緬甸，其餘1人身處泰國。