緬甸詐騙營｜再多一名港人獲救　被困緬甸31歲港女獲泰國當局救出

港人被誘騙到東南亞電騙營引起廣泛關注，現時仍有10名港人遭扣押，9人現時身處緬甸，其餘1人身處柬埔寨。據泰國傳媒報道，一名被困緬甸31歲香港女子，最新獲泰國當局救出，現時已身處泰國，將盡快安排返港。



獲救港女早前身處緬甸妙瓦底南部

據泰國傳媒《The Nation Thailand》報道，一名被困緬甸電騙中心的31歲香港女子，今日在泰國警方及軍方合作下獲救出。報道指，該名女子早前身處緬甸妙瓦底（Myawaddy）南部，並透過泰國毒品管制局辦公室（Office of the Narcotics Control Board, ONCB）向泰國軍方請求，進入泰國邊境達府（Tak Province）的樸帕縣(Phop Phra district)，即妙瓦底對岸。

泰國傳媒報道指，一名被困緬甸31歲香港女子，最新獲泰國當局救出，將盡快安排返港。（資料圖片）

泰國軍方收到請求後，隨即向泰國駐仰光大使館的警務專員Pol Col Nat Promthep尋求幫助，並與控制該緬甸地區的民主克倫佛教軍隊（DKBA）指揮官進行協調，於今日將該名女子送到泰國。報道指該名香港女子將獲安排盡快返港。