爺爺與5歲孫女食布冧涉藉機非禮 官指女童描述清晰 裁老翁罪成
撰文：朱棨新
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七旬老翁涉前年在住所和和5歲孫女吃水果時，用手指摸孫女的下體。孫女翌日把事件告知母親，事件報警。老翁否認1項非禮罪受審，法官今（17日）在西九龍裁判法院（暫代區院）裁決時指，接納女童的證供，又指根據其說法，老翁曾在隔著內褲，或未有隔內褲下，多次摸她，遂裁定老翁罪成。法官把判刑押後至2月14日，待索取老翁的背景和心理報告，期間他需還押看管。
被告戴呼吸機坐輪椅出庭
被告LKH.，70歲，被控於2023年5月3日，在屯門某村屋非禮5歲女童X。被告今戴上呼吸機和助聽器，坐輪椅到庭。
兩人坐地墊吃布冧時被非禮
控方早前審訊時，播放X的錄影會面。她稱案發日下午與祖父坐在地墊吃布冧，祖父以一隻或兩隻手指摸X的「wee-wee（小便）」部位。被問及祖父是否隔著褲摸時，X說：「有時有，有時無。」又說：「唔舒服、唔鍾意。」女童X稱她之後跑開。
官指女童X描述清晰堅定
法官今裁決時指，X的說法可信和可靠。辯方盤問時，X同意辯方的多個提問，但當辯方指出被告未有摸她的下體時，X表明不同意，回應被告有摸她。法官認為，就被告是否摸她的下體，X的作供清晰和堅定。
法官又指，根據X的說法，被告摸她的下體時，有時隔著內褲，有時則沒有隔著內褲。此外，X亦曾稱：「有時喺條褲入面、有時就唔隔。」法官認為X的證供反映被告多次摸她的下體。
被告曾稱被X扯呼吸機氣管
就被告在警誡時稱，因X當時扯他呼吸機的氣管，他才摸X的下體，以嚇走她。法官指，他未有捉著X的手，反而摸其下體，說法有違常理。
法官認為，被告是故意摸X的下體，遂裁定他罪成。
案件編號：DCCC 1312/2023
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