無業男指妻流產壓力大非禮繼女　逾卅年後遭揭發　官斥卑劣囚26月

無業男在卅多年前聲稱因妻子流產，心理壓力大，不只一次非禮妻子與前夫所生的10歲繼女，包括用毛巾抹繼女陰部約1小時。繼女數年前告知輔導員揭發事件，無業男被捕稱因其繼女胸部左右大小不一。他早前承認非禮罪，案件今(22日)在區域法院判刑，心理報告指被告沒有孌童癖。法官王詩麗斥被告行為卑劣可恥，且牽涉兒童的罪案須予以重刑以阻嚇，判被告監禁2年2個月。



案發時女童年約10至11歲

被告C.Y.S（68歲，退休人士）被控於1986年的某日，在九龍旺角某單位，三度猥褻侵犯約10歲女童X ；以及在1987年的某日，於香港九龍旺 角某單位，兩度猥褻侵犯約 11歲女童X。

被告CYS在區域法院承認非禮繼女，被判入獄2年2個月。

官形容被告行為卑劣可恥

法官王詩麗判刑時指出，被告因為太太流產，心理壓力大而犯案，他往後亦再無侵犯X，被告亦選擇認罪，避免X再憶述過去的痛苦經歷，但被告對X的侵犯行為越來越放肆，令X十分驚恐，形容他的行為卑劣可恥。

事主被非禮感害怕但如常上學

案情指，1986年某夏日早上，被告人走進X的房間，並拉高其上衣，用手撫弄X的胸部5分鐘左右。同日晚上，受害人X於被告及X母親的房間看電視，被告走入房間，並再次拉高X的上衣，撫弄她的胸部，過程約10分鐘左右，當時X的母親正在洗澡。事後X如常上學，但感到害怕。

用毛巾抹陰部約一小時

事發後一個月，被告再次撫弄X的胸部一小時左右，之後更脫去X的褲子及內褲，並分開其雙腿，用毛巾以中等力度抹X的陰部約一小時，當時X僵硬地坐在床邊。當X的母親即將回家時，被告為X穿好衣服，並著她去睡覺。

1987年某天早上，X在弟弟的嬰兒床下睡覺，被告用力抓X的胸部，弄醒X去上學。X於2022年將上述事件告知輔導員，始揭發事件。

警誡下認有非禮X

警方於2022年10月被警方拘捕。被告在警誡下承認曾檢查X的胸部，因她兩邊胸部大小不一。此外，被告人會用左手隔着上衣摸X的胸部，右手則搭在X右肩。被告曾摸X胸部約9次，以及曾用毛巾抹X陰部一次，因看見X褲子濕了。

案件編號：DCCC1157/2023