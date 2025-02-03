大S逝世｜遊日生病怎辦？　官網詳列教學　旅遊達人提醒4注意事項

台灣女藝人徐熙媛（大S）今（3日）證實在遊日期間，因感染流感併發肺炎離世，終年48歲。日本當地正值冬季流感高峰期，港人遊日期間，如遇上不適，甚或需要急救，應如何處理?其實日本國家旅遊局設有一個協助遊客看醫生的指南網站，協助旅客按語言、診療科目等找出合適的醫院或診所，更附有「手指會話卡」幫大家和醫生溝通。



日本旅遊／日本自由行：圖為2022年10月17日，遊客走過通往日本東京淺草寺走道，路上兩旁都是紀念品商店。（AP）

在日本國家旅遊局的網站，有專門協助遊客在日本不適時看醫生的指南。在「醫療機構的就診指南」頁面，旅遊局將醫療情況分3個級別：急救、需要醫生治療及無需醫生治療。

日本國家旅遊局將醫療情況分3個級別：急救、需要醫生治療及無需醫生治療。（日本國家旅遊局網頁截圖）

緊急情況可致電「119」召救護車 宜出示翻譯卡

在旅客需要急救的情況下，旅遊局指旅客可以撥打當地熱線「119」召救護車，又提醒不諳日語的旅客，應向身邊的日本人出示「救急車を呼んでください（請幫忙叫救護車）」字句，請他們幫忙叫救護車。

指南亦有講解在醫院內從掛號到付款的流程，以中日對譯、圖文並茂形式，講解如何填寫病歷，更提供會話卡，詳細列明各種症狀，如常見的頭痛、發燒、腹痛、腹瀉等，讓旅客可以此與當地醫生溝通，用手指便可表達自己的症狀及嚴重程度。

官網助搜尋醫療機構 按語言、專科分類

如旅客可自行尋找醫生，則可利用「醫療機構搜尋」頁面，按地區、語言、診療科目等，搜尋可提供相關診斷的醫療機構地址、電話號碼、網站、受理時間等資料。比如發燒、喉嚨痛、咳嗽、流鼻水等流感常見症狀，在日本當地會歸類為內科，記者嘗試以內科、漢語、東京首都圈三個搜索條件搜尋，便找到62間醫療機構。

至於「無需醫生治療」的情況，旅遊局建議遊客可以到就近的藥局、藥妝店，購買合適藥品，又提供藥物搜尋器，可按症狀、部位搜尋藥品，又提供藥品的成分介紹、服用劑量及時間等資訊。

日本國家旅遊局旅客求醫指南

旅遊達人項明生曾因感染新冠肺炎，在日本的診所求醫。（資料圖片／項明生提供）

旅遊達人：求診宜自備翻譯機 現金支付

旅遊達人項明生曾因感染新冠肺炎，在日本的診所求醫。他指，如市民到當地診所求醫，可自備翻譯機，確保可以清楚向醫生說明症狀，又提醒市民當地診所大多只接受現金付款。他又提到，當地大部分熱線都只有日文服務，市民若不幸需要叫救護車，應先找酒店職員等求助。

項明生又指，日本醫療機構的診金並不便宜，例如他感染新冠肺炎，診金便要一萬日圓（折合約500港元），提醒市民出發前，應先購買醫療、旅遊保險。