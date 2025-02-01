流感｜19月大男童未打針　併發肺炎危殆入ICU　2歲以下接種率21%

香港正處於季節性流感高峰期。一名19個月大男童感染甲型流感，併發嚴重肺炎，現於廣華醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆。他事前沒有接種流感疫苗。自今年1月起，本港累計錄得9宗兒童感染流感嚴重個案，當中7人沒打針。中心指6個月大至兩歲幼兒接種率處於較低水平，約為20.9%。



情況嚴重的19個月大男童現於廣華醫院留醫。(資料圖片/陳永武攝)

該名19個月大男童過往健康良好，年初二（30日）起發燒及咳嗽，年初三到浸信會醫院求醫。其後轉介至廣華醫院，現於兒童深切治療部留醫。經化驗及診斷，男童患上甲型流感併發嚴重肺炎。他沒有接種季節性流感疫苗。

衞生防護中心指自1月初，累計9宗兒童感染流感嚴重個案，當中7人未有接種疫苗。截至1月26日，6個月至未滿兩歲幼兒的接種率僅20.9%，處於較低水平。中心再次呼籲長者及兒童立即接種。