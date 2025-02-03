大S染流感逝世｜今年首4周嚴重及死亡個案按年增56.7%　122人不治

48歲台灣女藝人、「大S」徐熙媛於日本患流感併發肺炎逝世，引起廣泛關注。本港衞生署今日（3日）表示，今年首四周已錄得199宗需入住深切治療部或死亡的成人流感個案，較上一流感季節同期多出一半（56.7%）。當中涉及122宗死亡個案，超過七成嚴重或死亡個案沒有接種流感疫苗；死亡個案中，近九成涉及65歲或以上人士。



衞生防護中心總監徐樂堅表示，病毒的活躍程度會在進入流感季節後，持續攀升一段時間才到達頂峰，現時仍處上升階段。



內地、日本、韓國、歐洲和北美流感活躍程度持續上升

徐樂堅指出，香港和北半球其他多個國家和地區的流感活躍程度目前處於高水平，社會各界應提高警覺，加強個人保護措施，包括接種季節性流感疫苗，以保障自己和家人健康。

徐樂堅表示，於現時北半球眾多地區，包括內地、日本、韓國，以至歐洲和北美洲等地的流感活躍程度持續上升或維持在高水平，前往外地的市民，應在出發前留意目的地的流感情況，做好個人保護措施，包括盡早接種流感疫苗，當身處外地人多擠迫的地方時應考慮佩戴外科口罩等。他說，無論在香港或外地，若出現呼吸道感染病徵，即使症狀輕微，亦應佩戴外科口罩及盡早向醫生求診。

▼2024.09.12 香港醫學會建議市民盡快接種冬季流感疫苗▼



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一成流感死者在65歲以下 暫錄9宗兒童嚴重併發症個案

徐樂堅指出，本港自1月初進入流感季節，中心在首四周已錄得199宗需入住深切治療部或死亡的成人流感個案，較上一流感季節同期的127宗，增加56.7%。當中涉及122宗死亡個案，超過七成嚴重或死亡個案沒有接種流感疫苗；死亡個案中，近九成涉及65歲或以上人士，即有一成死者並非長者。

兒童方面，累計已接獲九宗兒童流感相關之嚴重併發症個案，當中七宗未有接種流感疫苗，未有死亡個案。

徐樂堅：本港流感活躍程度仍處上升階段

徐樂堅表示，參考以往的監測數據，病毒的活躍程度會在進入流感季節後，持續攀升一段時間才到達頂峰，現時掌握的數據顯示流感活躍程度仍處上升階段。鑑於本地及北半球地區的活躍程度仍會在未來數周維持在高水平，所有年滿六個月或以上人士（除有已知禁忌症外），若仍未接種季節性流感疫苗，應立刻行動，接種流感疫苗，以減低重症和死亡的風險，尤其是長者及兒童等有較高風險患上流感及其併發症的人士。」

衞生防護中心總監徐樂堅表示，病毒的活躍程度會在進入流感季節後，持續攀升一段時間才到達頂峰，現時仍處上升階段。（資料圖片／梁鵬威攝）

98%學校參與疫苗注射外展計劃創新高 公開不合作學校名單有效？

衞生署指截至昨日(2日)，各項疫苗接種計劃共接種約193萬劑疫苗，較去年同期增加約6.4%，並已超過去年度各項疫苗注射計劃的整體接種劑數（約187萬劑），為歷史新高。參與疫苗注射外展計劃的學校數目今年顯著上升，目前約1,030間幼稚園／幼兒中心（98%）、約640間小學（98%）和約490間中學（98%）已完成或正安排流感疫苗學校外展活動，較去年的參與率（即80%幼稚園／幼兒中心、95%小學和70%中學）為高。衞生署1月公布拒絕參與疫苗注射外展計劃學校名單。

不過六個月至未滿兩歲幼兒的季節性流感疫苗接種率仍處於較低水平，約為21.0%。署方指雖然較去年同期輕微上升，但仍比其他年齡組群兒童的接種率為低。為加強相關接種服務及提升接種率，政府已特別開放衞生署母嬰健康院給所有六個月至兩歲或以下的兒童，家長可透過網上預約系統，為子女預約。