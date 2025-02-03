今日新聞8分鐘｜大S徐熙媛去世母親發聲明｜觀塘港鐵職員醉漢混戰

年初五兩人結伴登頂獅子山 一人扭傷腳求助 GFS直升機出動救人

今日（2月2日）年初五下午約4時10分，警方接獲一名男子報案，指與一名友人結伴於獅子山遠足期間，友人扭傷腳部。政府飛行服務隊直升機奉召到場救援，事主被送往赤鱲角政府飛行服務隊總部。

港鐵中環站疑電線起火 消防救熄無人受傷 列車服務無受影響

港鐵中環站發生火警。周日（2月2日）晚上11時許，消防接獲港鐵職員報案，指中環站行車管道內發生火警。消防接報列作「二級火警」動員，大批消防車及救護車趕至中環站對開路面戒備。

牛頭角私家車司機見警員巡邏踩油走 警截停揭藏疑可卡因及太空油

牛頭角有警員巡邏期間截停懷疑「毒品快餐車」。凌晨零時許，一輛私家車據報停在通明街鴻發大廈對開，期間有警員在附近巡邏。據報當時私家車司機見到警員，立即踩油開車走。其他警員見狀，立即通知警車在通明街與明智街交界將其截停。

大S徐熙媛逝世終年48歲 小S證實：在日本旅遊時患流感併發肺炎

台媒報道，大S（徐熙媛）逝世，終年48歲。家屬3日（周一）證實，大S在日本患上流感併發肺炎逝世。

大S去世｜母親發聲明：要帶熙媛回家 盼記者幫忙完成女兒願望

大S（徐熙媛）在日本患上流感併發肺炎逝世，終年48歲。大S母親黃春梅表示，因為要帶女兒回台灣，還有許多繁複手續需要辦理，暫時還無法返台，同時拜託各位記者朋友不要在路上追拍。

車CAM｜「掃把佬」香港仔隧道撞前車撼隧道口 目擊者：好得人驚

香港仔隧道口昨（2日）傍晚發生交通意外，《香港01》讀者直擊事發一刻，車CAM片段可見藍色「掃把佬」私家車沿黃泥涌峽天橋，往香港仔隧道方向行駛，期間於隧道口前車流放慢，惟「掃把佬」疑無發現，未及時收油直撞向前方的一輛白色私家車。

「掃把佬」撞擊前車後失控，及後撞向香港仔隧道入口右方的交通燈及路牌，最終於隧道口前停下。片主及乘客目擊驚險一刻嘩聲四起，指「好得人驚」、又稱「要小心啲假日車」。

有片｜觀塘站4人大混戰 港鐵職員制服醉漢 警拘一男涉襲擊

港鐵觀塘站昨日年初五（2月2日）有職員遇襲。網上流傳一條短片，顯示一名男職員被一名中年男子推跌，手提對講機甩手飛跌地上，要另外兩名同事協助將該男子拉開，情況混亂。警方指一名男子懷疑醉酒破壞出入閘機後打傷港鐵職員，涉嫌襲擊被捕。

緬甸詐騙營｜再多一名港人獲救 被困緬甸31歲港女獲泰國當局救出

港人被誘騙到東南亞電騙營引起廣泛關注，現時仍有10名港人遭扣押，9人現時身處緬甸，其餘1人身處柬埔寨。據泰國傳媒今日（2日）報道，一名被困緬甸31歲香港女子，最新獲泰國當局救出，現時已身處泰國，將盡快安排返港。

本港保安局晚上證實再有一名在緬甸被禁錮從事非法工作的香港居民獲救並順利抵達泰國，保安局專責小組期間一直和泰國有關當局及該名獲救港人保持聯絡，並會盡快安排該名港人返港。

緬甸詐騙營｜家屬指被困者失聯生死未卜 泰副領事接信稱全力營救

現時仍有9名港人，被誘騙及禁錮在東南亞詐騙園區。有家屬今日（3日）再到泰國駐香港總領事館遞交請願信，獲副總領事接信。協助家屬的前油尖旺區議員余德寶引述對方指會全力營救被困港人。家屬指與家人失聯多時，「唔知佢係生定死」，期望特區政府及泰國政府可以「幫幫手」。

2元乘車｜工聯會倡港鐵、巴士落水幫補60-64歲開支 不撐公僕減薪

新一份財政預算案本月26日公布，2元乘車優惠檢討後何去何從成焦點。工聯會今日（3日）與財政司司長陳茂波會面，提出2元乘車受惠對象不變。為節省開支，副理事長鄧家彪建議巴士全面設置分段收費，「都係俾兩蚊，實際車費不一定是全費」，稱有信心省過億元開支。

另外，現時65歲或以上人士本身享有營辦商提供的半價乘車優惠，幫補政府提供的2元優惠開支，不過60至64歲人士被視為成人車資，政府的2元優惠補貼額相對較多，工聯會建議營辦商將長者半價優惠由65歲下降至60歲，變相令營辦商多「落水」幫補政府60至64歲人士的補貼開支。

社會另一個呼聲是公務員減薪，會長吳秋北強調原則上不會支持減薪，認為對財赤「無補於事」，亦會導致本港內需緊縮，不利於經濟良性循環。