大S逝世｜劉宇隆稱流感患者五日未好轉須提高警覺　籲外遊前打針

48歲台灣女藝人、「大S」徐熙媛於日本患流感併發肺炎逝世，引起廣泛關注。本港正值流感高峰期，自1月初進入流感季節首四周，已錄得122宗死亡個案，疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今日（4日）表示，當中18至64歲死者佔11人，雖然死亡率未如長者年齡層高，但提醒患者仍有出現嚴重併發症風險，特別是高危群組。他提醒，若流感持續5至6日仍未見好轉，需提高警覺；若外遊市民不想打針，可以攜帶抗病毒藥物，於頭兩日服用。



劉宇隆提醒，若流感持續5至6日仍未見好轉，需提高警覺。(資料圖片)

劉宇隆接受電台節目訪問說，18至49歲群組今年錄得18宗嚴重個案，當中4人死亡；50至64歲群組有36宗嚴重個案，當中7人死亡。他指，雖然18至64歲群組的死亡數字相對不多，未如長者年齡層般高風險，但患者仍有出現嚴重併發症的可能，部份屬高風險人士，包括孕婦、患心臟病、肺病、糖尿病等。他指，有超過7成的死亡個案無打針，呼籲市民接種流感疫苗，減低發生重症機率。

他說，若市民患上流感持續5至6日仍未見好轉，需提高警覺，外遊前兩星期可考慮接種疫苗。他又提醒不欲打針的市民，可以攜帶抗病毒藥物，於頭兩日服用。

不少港人趁新春假期遊日，他表示，外遊人士回港後，有機會推高流感數字。(資料圖片)

港人外遊回港或推高流感數字

日本今季流感創1999年以來最嚴重，劉宇隆說日本比香港更早進入流感季節，感染數字已封頂，日本流感宗數在過去數星期開始回落，但仍屬超高水平，形容日本的傳染強度比香港高。

不少港人趁新春假期遊日，被問到外遊人士回港後，會否進一步推高流感數字，他表示有可能，形容香港屬高水平，但非超高水平，又稱香港入院重症數目比同期高，住院數目由輕度升至中度。他指本港醫療系統在新年後「安然渡過」，希望外遊人士回港後，感染情況會慢慢平伏。他又提到，院舍及學校爆發數字攀升。