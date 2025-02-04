何君堯胞弟何君鑾就破產申請應訊　未帶備文件下周再上庭

立法會議員何君堯的胞弟何君鑾，去年自行入稟高等法院申請破產。高院今（4日）開庭聆訊，何親自應訊，因他未備妥破產呈請書及資產申報表等文件，案件押後至下周二（11日）再訊。



呈請人為何君鑾（Ho Kwan Luen Wilson)，報稱地址在元朗加州豪園。

何君鑾就其破產申請出庭應訊。(陳曉欣攝)

根據2018年的報道，何君堯的家族公司「寶通貸款置業有限公司」， 持有粉嶺高爾夫球場西南面約12萬呎農地。何君堯曾於立會投票反對要求政府研究收回高球場的動議，惟未申報農地利益。而何君堯當時回應並承認「有份」擁有寶通權益以及該批農地。

寶通由何君堯的父親何新榮於1972年成立，何君堯、兄長何君柱及胞弟何君鑾均曾出任寶通董事。

案件編號：HCB 9181/2024