甲型流感快測　專家稱準確度最低僅5成　三情況致假陰性︱大S去世

48歲台灣女藝人、「大S」徐熙媛於日本患流感併發肺炎逝世，令流感威脅關注度大升。現時市面上有不少流感快速測試工具，不過品質參差，醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷稱，在新冠疫情時已出現同樣問題，因快測工具敏感度只有5成至7成，建議市民選用由較可靠生產商提供的快測工具，並使用不同牌子快測工具以作確認。



醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，無須等候政府引入15價或20價疫苗才接種，因相關疫苗沒有抵觸。（資料圖片/梁鵬威攝）

曾祈殷指，現時市面上有不少流感快速檢測工具，不過表現參差，而且受限於工具的極限，敏感度只有5成至7成，比核酸檢測準確度低。他又提出有三種情況可能會導致「假陰性」情況，包括市民在病毒潛伏期時進行快測、在發病早期進行快測，以及進行快測時體內病毒量正處於低水平。此外，他又認為應要有中立機構監督快測工具。

曾祈殷建議市民當發覺自身情況未有好轉時，應持續進行檢測，曾有病人感染流感，病情至中後期時入院求醫，經核酸測試才發現對流感病毒呈陽性反應。他提醒市民一時檢測出陰性並不代表真的是呈陰性反應，要多做檢測，甚至安排核酸檢測來確認是否染病，畢竟現時處於流感高峰期。

如市民有需要外遊，曾祈殷認為至少要在出發前兩星期接種疫苗，好讓疫苗有足夠時間發揮作用。（資料圖片容嘉儀攝）

他又認為，市民不應視流感為普通感冒而不多加留意，在冬季有不少不同呼吸道疾病活躍，包括甲型流感、乙型流感、腺病毒等，其中有兩種其實是有針對性藥物可以治療，因此市民必須知道自己感染的是哪種。而且，當市民在家中常備快測工具，必要時可及早發現患病，並及時服用針對性抗流感藥物的話，可減低病毒在體內複製等情況，減少重症、併發症，甚至死亡的情況出現。如確診，市民應在首48至72小時的「黃金時間」內服用藥物。

如市民有需要外遊，曾祈殷認為至少要在出發前兩星期接種疫苗，好讓疫苗有足夠時間發揮作用，另外需帶備外科口罩及消毒工具，最後是帶備「平安藥」––市民常用藥物，及家庭醫生建議藥物。至於是否需要帶備針對性抗流感藥物，市民可諮詢家庭醫生。

衞生署昨日（3日）表示，今年首四周已錄得199宗需入住深切治療部或死亡的成人流感個案，較上一流感季節同期多出一半（56.7%）。（資料圖片）

衞生署昨日（3日）表示，今年首四周已錄得199宗需入住深切治療部或死亡的成人流感個案，較上一流感季節同期多出一半（56.7%）。當中涉及122宗死亡個案，超過七成嚴重或死亡個案沒有接種流感疫苗；死亡個案中，近九成涉及65歲或以上人士。

曾祈殷提醒市民不要掉以輕心，他又指出本港現時流感疫苗接種率不足五成，導致群體免疫力低，接種率要有七至八成足夠。他認為原因是本港近年未有大爆發情況。曾祈殷亦呼籲市民每年接種疫苗，因流感會隨時間有抗源飄移，免疫系統要與時並進才可對抗流感。